El tenso reclamo legal de Mauro Icardi que incomodó a Wanda Nara en la disputa por sus hijas

icardi con sus hijas.jpg

La petición habría generado un fuerte malestar en Wanda, que considera que siempre ha colaborado para mantener la comunicación entre las niñas y su padre, pese a la distancia geográfica. Actualmente, Icardi reside en Turquía junto a María Eugenia “China” Suárez, mientras que Isabella y Francesca permanecen en la Argentina con su madre.

La resolución judicial aún no está definida, pero el pedido reabre tensiones en una relación que en los últimos años ha tenido múltiples idas y vueltas, tanto en lo personal como en lo legal. El trasfondo de la disputa vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la vida pública de la pareja y la necesidad de resguardar la intimidad de sus hijas.