Maxi López habló de la etapa que vive con Wanda Nara: "Hoy estamos en un momento muy..."

El tenso reclamo legal de Icardi que incomodó a Wanda Nara en la disputa por sus hijas

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo judicial. El delantero del Galatasaray, a través de sus representantes legales Elba Marcovecchio y Lara Piro, presentó un escrito en el Ministerio Público Tutelar para que las comunicaciones con sus hijas Isabella y Francesca se desarrollen de manera directa, sin la participación de su madre.

La medida surge tras un informe elaborado por la licenciada Fernanda Mattera, coordinadora del Equipo Técnico Infanto Juvenil, en el que se evaluó la evolución de la revinculación paterno-filial. El documento describe que las charlas entre Icardi e Isabella han resultado amenas y extensas, con un vínculo fluido y afectivo.

En cambio, con Francesca la situación aparece más compleja: si bien hubo contactos telefónicos, la niña se mostró reticente y algo distante, reflejando un malestar vinculado con las publicaciones de su padre en redes sociales. Pese a esto, el informe destacó que el futbolista mantiene un grupo de WhatsApp activo donde expresa afecto y comparte material audiovisual con sus hijas.

Un punto central es que todas las llamadas se realizan desde el teléfono de Nara, quien, según el informe, ha mostrado disposición a facilitar los contactos. Sin embargo, las abogadas de Icardi solicitaron que esta intermediación llegue a su fin y que las niñas puedan hablar con su padre desde un dispositivo propio, con el objetivo de “preservar la intimidad del vínculo paterno”.

La petición habría generado un fuerte malestar en Wanda, que considera que siempre ha colaborado para mantener la comunicación entre las niñas y su padre, pese a la distancia geográfica. Actualmente, Icardi reside en Turquía junto a María Eugenia “China” Suárez, mientras que Isabella y Francesca permanecen en la Argentina con su madre.

La resolución judicial aún no está definida, pero el pedido reabre tensiones en una relación que en los últimos años ha tenido múltiples idas y vueltas, tanto en lo personal como en lo legal. El trasfondo de la disputa vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre la vida pública de la pareja y la necesidad de resguardar la intimidad de sus hijas.