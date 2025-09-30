El cautivante look de Wanda Nara en los Martín Fierro 2025

Wanda Nara volvió a captar todas las miradas en la alfombra roja de los Martín Fierro 2025 al apostar por un estilo retro que recordó de inmediato a la moda de los años 60 y 70. La conductora eligió un vestido a lunares combinado con un pañuelo en la cabeza, un detalle que evocó las épocas doradas de las divas italianas y el cine europeo de mediados de siglo. Su look generó una gran repercusión tanto en la transmisión televisiva como en redes sociales, donde rápidamente se multiplicaron los comentarios sobre su osadía al romper con la estética clásica de la ceremonia.