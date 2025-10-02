A favor de Icardi: la Justicia archivó una denuncia en conjunto de Wanda Nara y Maxi López
El juez consideró que no había elementos suficientes para sostener la acusación de violencia presentada por la expareja.
Un nuevo capítulo en la siempre mediática historia que involucra a Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi tuvo desenlace en los tribunales. La Justicia decidió archivar la denuncia que López y Nara habían presentado contra el futbolista del Galatasaray, en la que lo acusaban de presuntas situaciones de violencia contra uno de los hijos que Wanda tuvo con su exmarido.
La resolución, emitida por el Fiscal de Género de Tigre, concluyó que no había pruebas ni mérito suficiente para sostener la causa. La noticia fue dada a conocer por la periodista Naiara Vecchio en el ciclo La Posta del Espectáculo, que conduce Gustavo Méndez en la TV Pública.
Según explicó, la Justicia determinó la “inexistencia de delito” en los hechos denunciados y desestimó la acusación en su totalidad. Esto significa que el expediente no continuará y que Icardi queda completamente desligado de la denuncia que llevaba meses generando polémica en el ámbito mediático y familiar.
El presunto caso por el que Wanda Nara y Maxi López denunciaron a Icardi
El caso se remonta a abril, cuando Maxi López acudió a la Justicia para denunciar a Icardi. La acusación se basaba en un informe escolar que señalaba presuntas actitudes de maltrato hacia uno de los niños. Poco después, Wanda se sumó al reclamo y ambos se unieron para presentar una causa conjunta contra el delantero.
La denuncia tomó gran repercusión cuando trascendió a los medios el contenido del informe, lo que volvió a encender la conflictiva relación entre los tres protagonistas. No obstante, tras varios meses de investigación, las pericias y testimonios no alcanzaron para sustentar la acusación.
Para el fiscal interviniente, no se logró probar que existiera una conducta de violencia atribuible a Icardi. En consecuencia, el juez resolvió que la denuncia carecía de sustento y decidió archivarla. El fallo representa un alivio para el goleador, quien se encontraba bajo la lupa mediática en medio de rumores y tensiones familiares.
Con este archivo, el futbolista queda libre de la denuncia y logra un respaldo judicial que podría traerle cierta calma en lo personal, mientras continúa su carrera en Turquía junto al Galatasaray, en pareja consolidada con la actriz María Eugenia "China" Suárez.
