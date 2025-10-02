A favor de Icardi: la Justicia archivó una denuncia en conjunto de Wanda Nara y Maxi López

La denuncia tomó gran repercusión cuando trascendió a los medios el contenido del informe, lo que volvió a encender la conflictiva relación entre los tres protagonistas. No obstante, tras varios meses de investigación, las pericias y testimonios no alcanzaron para sustentar la acusación.

maxi lopez wanda nara

Para el fiscal interviniente, no se logró probar que existiera una conducta de violencia atribuible a Icardi. En consecuencia, el juez resolvió que la denuncia carecía de sustento y decidió archivarla. El fallo representa un alivio para el goleador, quien se encontraba bajo la lupa mediática en medio de rumores y tensiones familiares.

Con este archivo, el futbolista queda libre de la denuncia y logra un respaldo judicial que podría traerle cierta calma en lo personal, mientras continúa su carrera en Turquía junto al Galatasaray, en pareja consolidada con la actriz María Eugenia "China" Suárez.