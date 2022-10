Duro descargo de la presunta amante de Icardi contra Wanda Nara y Kennys Palacios

En ese sentido, profundizó su descargo: “Yo no sé si atrás de esto está Wanda pero a mi no me importa, él es gay, del mundo LGTB o trans siempre se habla mal de nosotras, yo perdono todo, a mí me dicen que estoy loca, cualquier cosa dicen”.

“Yo la conocí a Wanda Nara en el Gran Hermano de Italia, el conductor del programa es amigo mío, la vi personalmente pero no es nada parecida a lo que muestra en las redes sociales, en Instagram somos todas guapas, yo a ella le he escrito por privado pero no me contesta”, agregó Guendalina sobre cómo conoció a Wanda.

Guendalina Rodríguez