El hermano de Icardi hizo un posteo repudiable contra Wanda Nara

Qué posteó el hermano de Icardi contra Wanda Nara

“Qué asco de ser vivo”, fue el comentario que hizo el hermano de Icardi sobre la foto de quien fue su cuñada por más de 10 años. Y, atento a la interpretación que le dieron los usuarios, decidió aclarar.

"Y no me refiero a su físico, para que no me salten al cuello! Esa foto es la que me parece que mejor sale!”, acotó Icardi, dolido por la situación que atraviesa su hermano por la separación.

Hasta el momento, ni Wanda ni Mauro se refirieron a las declaraciones de Guido ni salieron a contestar.

