Cuál es el problema que tiene Wanda Nara para hacer el reality sobre su vida

Si bien en las redes sociales la mediática acostumbra a mostrar la vida cotidiana de sus hijos -Valentino, Constantino y Benedicto, de su matrimonio con Maxi López; y Francesca e Isabella, de su relación con Icardi-, todavía no está claro si podrá replicarlo en su programa. Según reveló Diario Show, la rubia deberá pedirle autorización a sus exmaridos para que los menores aparezcan en pantalla y dado que con el jugador del Galatasaray de Turquía las cosas no quedaron bien, habrá que ver si puede solucionarlo cuanto antes.

Por otra parte, con López pareciera que el conflicto podría resolverse sencillamente. Sobretodo porque desde la fuerte crisis que se desató en el matrimonio de Wanda y Mauro en 2021, el exfutbolista se mostró muy empático con su ex. "Ahora las cosas están bien. Yo ayudo en todo lo que puedo ayudar y eso es lo que siempre quise hacer", destacó semanas atrás, cuando viajó a Buenos Aires por el casamiento de su hermano. Y se refirió a su rol en el "Wandagate": "Creo que pude estar para los chicos, todo lo que hice era para los chicos y es lo que me toca desde mi lado".

Por lo pronto, mientras se espera que oficialice su romance con L-Gante, Nara avanza en su divorcio con el futbolista rosarino. "Mauro no quiere separarse. Pero lo cierto es que, desde octubre, decidí poner distancia. Las cosas no fluían. Nos peleábamos Hay situaciones en las que es mejor separarse para que continúe la paz familiar. Veo muchísima gente que llega a grande con un matrimonio horrible y eso ¿de qué te sirve? No hay un premio por aguantar. Quiero alguien que me haga feliz y que dure lo que dure la felicidad y la tranquilidad. Si tuviera un novio, los primeros en enterarse serían mis hijos, que son muy pegados a mí", explicó en una entrevista con la revista Hola!.