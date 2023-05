La picante pregunta que le hizo Valentino a Wanda Nara: "¿Vos cómo...?"

"Ma, ¿qué es una entrevista? Cuando estaba en Francia estaba bien y después cuando me cambiaron para Turquía y eso sí que no me gustó. Pero después en Turquía estaba bien", comentó, pero la animadora quiso saber más.

https://twitter.com/LaCritiok/status/1662508819262455808 Picante Valentino Lopez, Wanda le pregunto como corto con su ultima novia en francia y él retruco: ¿y vos como le dijiste a mi papá que lo dejabas? pic.twitter.com/tmzbHakhyt — Nahuel Saa (@LaCritiok) May 27, 2023

"Tenía novia en Francia pero la tuve que dejar porque me había ilusionado que iba a jugar en el Milan", contó Valentino.

"¿Y cómo le dijiste?", preguntó la mediática, queriendo saber más pero su hijo le puso un freno de una forma muy picante. "¿Vos cómo le dijiste a mi papá que lo dejabas? Es lo mismo", se despachó.

Wanda pegó una carcajada que no pudo esconder su incomodidad. "No, pero Valentino no compares. Me puse colorada”, señaló, mientras cambiaban de tema.