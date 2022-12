Mauro Icardi, furioso con Wanda Nara tras la videollamada con Maxi López

“Además, su enojo no fue solo por eso sino que Wanda le abrió las puertas de su vida nuevamente a su papá y estuvo L-Gante en la celebración, está muy dolido con la situación”, agregó.

“Lo increíble es que él piensa que puede reconquistar a su ex pero Wanda ya no quiere saber nada, no ahora, sino desde qué pasó lo de la China Suarez”, dijo.

Y concluyó: “Es clave entender que lo de Wanda e Icardi no fue de un día para el otro: ellos se empezaron a separar con el Wanda Gate, allí se quebró todo”.