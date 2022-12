¿Para Icardi o L-Gante? El mensaje enigmático de Wanda Nara

El mensaje enigmático de Wanda Nara

Embed Un día me sorprende y suma, al otro día se manda una y resta, para cuándo un poquito de equilibrio? — wan (@wanditanara) December 6, 2022

El determinante mensaje de la madre de L-Gante con Wanda

Con cautela y astucia, Claudia Valenzuela, madre del L-Gante asumió que le preocuparía que la ex pareja de Mauro Icardi esté "usando" a su hijo. Pero, a su vez, destacó que el cantante es muy inteligente.

¿Te parece que Wanda lo elevó o lo hundió a L-Gante?, le preguntaron a Claudia en el programa Socios del Espectáculo. "Muchos dicen que Wanda lo tocó a L-Gante y lo hundió. El pibe está con problemas todos los días. Estaba haciendo una carrera bárbara, con nombre propio… Ella se le pegó y como que lo aniquiló un poquito. ¿Sentís eso como mamá?", dijo Paula Varela.

"No, no siento eso. No sé si lo elevó. Y no creo que lo haya hundido. Él es muy inteligente", dijo la mamá de L-Gante.

"¿Vos no tenés miedo que Wanda lo esté usando? Ella tiene las reglas de este medio muy claras... '¡Qué no me lo haga sufrir al nene! ¡Qué no me lo use!'. ¿Lo pensás a eso?", le preguntó Rodrigo Lussich.

Claudio respondió: "Sí, eso lo pienso como madre".