Wanda Nara se mostró satisfecha con la prohibición de salir del país para Mauro Icardi

La decisión de la empresaria de difundir el mismo tema desde cuatro portales distintos también llamó la atención de sus seguidores, ya que no suele compartir este tipo de contenidos de manera consecutiva. En esta oportunidad, todas las historias apuntaron a un mismo hecho: la restricción que pesa sobre Mauro Icardi para salir del país hasta regularizar la documentación vinculada a sus hijas.