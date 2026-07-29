Wanda Nara se mostró satisfecha con la prohibición de salir del país para Mauro Icardi
La conductora utilizó sus historias de Instagram para replicar publicaciones de distintos medios sobre la medida que le impide al futbolista salir del país.
Wanda Nara volvió a utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje sin escribir una sola palabra. En medio del enfrentamiento judicial que mantiene con Mauro Icardi, la empresaria compartió en sus historias de Instagram una serie de publicaciones de distintos medios que informaron sobre la reciente resolución que le impide al futbolista salir del país.
Lejos de hacer un descargo o emitir una opinión, Wanda eligió repostear cuatro noticias que abordaban el mismo tema desde diferentes enfoques. Entre ellas aparecieron publicaciones de Canal 10 Tucumán, TeleSol Diario y Hace Instantes, todas centradas en la decisión de la Justicia que condiciona la salida de Icardi de la Argentina.
Los títulos compartidos por la conductora remarcaron que el delantero no podrá abandonar el país hasta firmar la documentación correspondiente a sus hijas, mientras que otras publicaciones también hicieron foco en la reacción pública del jugador tras conocerse la medida.
El gesto de Wanda no pasó inadvertido. Si bien evitó agregar comentarios, emojis o cualquier tipo de aclaración, la selección de las noticias fue interpretada como una forma de respaldar la resolución judicial y de marcar su postura en un conflicto que continúa sumando nuevos capítulos.
La decisión de la empresaria de difundir el mismo tema desde cuatro portales distintos también llamó la atención de sus seguidores, ya que no suele compartir este tipo de contenidos de manera consecutiva. En esta oportunidad, todas las historias apuntaron a un mismo hecho: la restricción que pesa sobre Mauro Icardi para salir del país hasta regularizar la documentación vinculada a sus hijas.
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