Warner Bros presentó su nuevo calendario de cine para lo que queda del 2023

Así serán los próximos estrenos de Warner Bros

Wonka

Sinopsis oficial: Basado en el extraordinario personaje central de Charlie y la fábrica de chocolate, el libro infantil más emblemático de Roald Dahl y uno de los libros infantiles más vendidos de todos los tiempos, "Wonka" cuenta la maravillosa historia de cómo el mayor inventor, mago y chocolatero se convirtió en el querido Willy Wonka que conocemos hoy. Este irresistiblemente vívido e inventivo espectáculo para la gran pantalla, presentará al público a un joven Willy Wonka, repleto de ideas y decidido a cambiar el mundo un delicioso bocado a la vez, demostrando que las mejores cosas de la vida comienzan con un sueño, y si tienes la suerte de conocer a Willy Wonka, todo es posible.

Fecha de estreno: 7 de diciembre de 2023

Wonka | Tráiler Oficial #2 | Subtitulado

Aquaman y el reino perdido

Sinopsis oficial: Al no poder derrotar a Aquaman la primera vez, Black Manta, todavía impulsado por la necesidad de vengar la muerte de su padre, no se detendrá ante nada para acabar con Aquaman de una vez por todas. Esta vez, Black Manta es más formidable que nunca y ejerce el poder del mítico Tridente Negro, que desata una fuerza antigua y malévola. Para derrotarlo, Aquaman recurrirá a su hermano encarcelado Orm, el ex rey de la Atlántida, para forjar una improbable alianza. Juntos, deben dejar de lado sus diferencias para proteger su reino y salvar a la familia de Aquaman y al mundo de una destrucción irreversible.

Fecha de estreno: 20 de diciembre de 2023

Aquaman y el Reino Perdido | Tráiler Oficial | Doblado

El color púrpura

Sinopsis oficial: Una historia de amor y resiliencia basada en la novela y el musical de Broadway, “El Color Púrpura” es una historia que abarca décadas sobre el viaje de una mujer hacia la independencia. Celie enfrenta muchas dificultades en su vida, pero finalmente encuentra una fuerza y esperanza extraordinarias en los inquebrantables lazos de hermandad.

Fecha de estreno: 25 de enero de 2024

El Color Púrpura | Tráiler Oficial | Subtitulado

Nuevas fechas de estreno

Dune: parte 2: 14 de marzo de 2024

Desafiantes: 25 de abril de 2024