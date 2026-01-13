"Hamnet", la nueva película de Paul Mescal y candidata al Oscar ya tiene fecha de estreno en Argentina

Hamnet no es solo una historia de amor de época; es un tratado sobre cómo el arte se nutre de la tragedia personal. Es una invitación a entender que detrás de las palabras más famosas de la literatura universal, hubo una madre, un padre y un hijo cuyo nombre quedó inmortalizado en el dolor de una pérdida. A partir del 5 de febrero, las salas argentinas recibirán esta pieza fundamental del cine contemporáneo que ya se encamina a hacer historia en la gran noche de la Academia.