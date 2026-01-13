"Hamnet", la nueva película de Paul Mescal y candidata al Oscar ya tiene fecha de estreno en Argentina
Ganadora de 2 Globos de Oro, la historia dirigida por Chloé Zhao llega a Argentina después de tanta espera. Conocé todos los detalles.
La temporada de premios encontró su corazón emocional en "Hamnet", la nueva y ambiciosa apuesta de la directora ganadora del Oscar, Chloé Zhao. Tras un recorrido triunfal que ya le valió 6 nominaciones a los Globos de Oro (cosechando dos estatuillas) y posicionándose como una de las contendientes más firmes para la categoría de Mejor Película en los próximos Oscar (15 de marzo), la espera para el público local termina: el film se estrenará en los cines de Argentina el próximo 5 de febrero.
Basada en la aclamada novela de Maggie O'Farrell, la película se aleja de las biografías tradicionales para sumergirse en la intimidad de Agnes, la esposa de William Shakespeare. La narrativa es un viaje humano y desgarrador que explora la lucha de esta mujer por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet, víctima de la peste. Zhao, fiel a su estilo naturalista y poético, utiliza este duelo como el telón de fondo invisible pero omnipresente que dio origen a la obra más famosa del bardo: Hamlet.
Un elenco de ensueño y una producción aún mejor
La potencia de Hamnet reside, en gran medida, en el talento frente a cámara. Jessie Buckley (nominada al Oscar por The Lost Daughter) entrega una actuación visceral como Agnes, mientras que Paul Mescal (All of Us Strangers) interpreta a un joven William Shakespeare capturado entre la ambición creativa y la devastación familiar. El reparto se completa con figuras de la talla de Emily Watson y Joe Alwyn, bajo la lente del director de fotografía ukasz al, quien logra capturar la atmósfera bucólica y opresiva del siglo XVI.
Lo que hace de esta producción un evento cinematográfico único es la colosal unión de talentos detrás de escena. La película cuenta con la producción de Steven Spielberg y Sam Mendes, dos nombres que garantizan una factura técnica impecable y una sensibilidad narrativa superior. La música de Max Richter termina de sellar esta experiencia sensorial que promete conmover a la audiencia.
Hamnet no es solo una historia de amor de época; es un tratado sobre cómo el arte se nutre de la tragedia personal. Es una invitación a entender que detrás de las palabras más famosas de la literatura universal, hubo una madre, un padre y un hijo cuyo nombre quedó inmortalizado en el dolor de una pérdida. A partir del 5 de febrero, las salas argentinas recibirán esta pieza fundamental del cine contemporáneo que ya se encamina a hacer historia en la gran noche de la Academia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario