Wos adelanta la Navidad y se suma a Noches Capitales: cuándo comprar las entradas
El reconocido artista sorprendió a todos y anunció que cierra el año con un show increíble en el Hipódromo de La Plata.
Luego de haber arrasado con la venta de más de 30 Mil tickets en menos de 2 horas agotando seis (6) Estadios Obras Sanitarias en la Ciudad de Buenos Aires, WOS no para quiere despedir el año en la ciudad platense anunciando el 20 de diciembre en el Hipódromo de La Plata.
Después de su paso por grandes estadios y giras multitudinarias, el artista regresa a los escenarios bonaerenses con una propuesta mas íntima y no por esto menos poderosa, buscando una conexión más cercana con los suyos.
La venta de entradas para ser parte de esta gran noche será en dos partes a través del sitio Livepass:
- Lunes 10/11 (12 hs) Pre venta Naranja X ( 3 cuotas sin interés)
- Martes 11/11 (12 hs ) Venta General
Las seis funciones completamente agotadas en tiempo récord reafirman las enormes expectativas que produce el joven artista.
Wos sigue escalando en la prestigiosa escena de la música Nacional desde su arrolladora potencia y despiadada y la vez sutil poesía con la que cautivó a Indio Solari con quien comparten una canción “Quemarás”, Ricardo Mollo, con quien hizo “Culpa” clásico del agite en sus directos, Natalia lagourcade , artista de inmensa trayectoria en el mundo de habla hispana y muchos otros como Messi que lo eligieron para ser la banda sonora de uno de los momentos más importantes de la historia argentina de los últimos 35 años “Arrancármelo” que acompañó a la selección consagrándose con la 3er estrella en el 2022.
Así WOS logra unir generaciones que en combinación con géneros tan vertebrales como el Rock, Rap y por momentos grandes destellos de sonidos muy 90’s.
Figura clave de la escena contemporánea, WOS ha logrado trascender géneros, generaciones y estilos, fusionando rap, rock y canción con una lírica profunda, sensible y desafiante. Su intensidad sobre el escenario y su mensaje comprometido lo consolidan como una voz generacional que marca el pulso cultural de toda una época.
Su más reciente single, “ASÍ NOMÁS”, producido por Evlay y editado por Doguito Récords —el sello fundado junto a su socio y manager Peter Ehrlich—, fue lanzado por sorpresa como un regalo para sus fans, tras el éxito arrasador en la venta de entradas para sus shows.
El tema reafirma su estilo inconfundible: una vez más, WOS rompe los esquemas y demuestra que su mejor estrategia sigue siendo la sorpresa.
Con una propuesta única y compacta que seguramente nos lleve por el alucinante viaje de sus más destacadas canciones a lo largo de su contundente carrera, Wos regresa a los escenarios de Buenos Aires repleto de energía a reencontrarse con su público de una manera cercana y cálida, sin la inmensidad de los estadios a las que nos tuvo acostumbrados en los últimos años, hoy WOS se aleja de la grandilocuencia que parece haber ya cansado, y siente la necesidad de esto, estar en casa…
Wos se ha consolidado como una de las figuras más poderosas e influyentes de la música nacional y habla hispana. Su capacidad para fusionar diversos géneros con su RAP y poética cargada de sensibilidad, resistencia, y la intensidad en cada uno de sus shows, lo han llevado a convertirse en un referente indiscutido, capaz de conmover, provocar y revolucionar la escena, la cultura y hasta hacer temblar a grandes líderes políticos, trascendiendo generaciones, uniendo al rock con los jóvenes, y logrando dar ese salto distintivo que le permite ser hoy, el artista más influyente.
El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras.
