Wos adelanta la Navidad y se suma a Noches Capitales: cuándo comprar las entradas

Así WOS logra unir generaciones que en combinación con géneros tan vertebrales como el Rock, Rap y por momentos grandes destellos de sonidos muy 90’s.

Embed - Noches Capitales en Instagram: "WOS EN LA PLATA El rapero argentino despide el año con un show imperdible en el Hipódromo de La Plata! El 20 de diciembre, Noches Capitales tiene una última luna histórica. Preventa exclusiva con @naranjax : Lunes 10 – 12 hs Venta general desde el Martes 11 – 12 hs en livepass.com.ar" View this post on Instagram

Figura clave de la escena contemporánea, WOS ha logrado trascender géneros, generaciones y estilos, fusionando rap, rock y canción con una lírica profunda, sensible y desafiante. Su intensidad sobre el escenario y su mensaje comprometido lo consolidan como una voz generacional que marca el pulso cultural de toda una época.

Su más reciente single, “ASÍ NOMÁS”, producido por Evlay y editado por Doguito Récords —el sello fundado junto a su socio y manager Peter Ehrlich—, fue lanzado por sorpresa como un regalo para sus fans, tras el éxito arrasador en la venta de entradas para sus shows.

El tema reafirma su estilo inconfundible: una vez más, WOS rompe los esquemas y demuestra que su mejor estrategia sigue siendo la sorpresa.

Con una propuesta única y compacta que seguramente nos lleve por el alucinante viaje de sus más destacadas canciones a lo largo de su contundente carrera, Wos regresa a los escenarios de Buenos Aires repleto de energía a reencontrarse con su público de una manera cercana y cálida, sin la inmensidad de los estadios a las que nos tuvo acostumbrados en los últimos años, hoy WOS se aleja de la grandilocuencia que parece haber ya cansado, y siente la necesidad de esto, estar en casa…

Wos se ha consolidado como una de las figuras más poderosas e influyentes de la música nacional y habla hispana. Su capacidad para fusionar diversos géneros con su RAP y poética cargada de sensibilidad, resistencia, y la intensidad en cada uno de sus shows, lo han llevado a convertirse en un referente indiscutido, capaz de conmover, provocar y revolucionar la escena, la cultura y hasta hacer temblar a grandes líderes políticos, trascendiendo generaciones, uniendo al rock con los jóvenes, y logrando dar ese salto distintivo que le permite ser hoy, el artista más influyente.

El Estadio Obras será testigo de un espectáculo arrollador: un viaje musical y poético que sigue consagrando a Wos como punta de lanza, no solo como un exponente del rap y la música urbana, sino como un verdadero artista integral, dueño de una voz generacional que trasciende fronteras.