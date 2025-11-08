FMK presentó su nuevo álbum "Lamba", su exploración más profunda del sonido afro

Los video lyrics del álbum fueron filmados en Santa Marta, Colombia, bajo la dirección de Agustín Portela, con una estética inspirada en los paisajes, colores y energía del Caribe, que reflejan la esencia cultural que atraviesa cada canción.

Con “LAMBA”, FMK se atreve a mirar hacia atrás para avanzar: un viaje artístico que celebra la raíz afro desde la autenticidad, la emoción y la evolución personal.

“LAMBA” será presentado en vivo el próximo 30 de noviembre en el club Niceto en Buenos Aires, Argentina.