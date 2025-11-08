FMK presentó su nuevo álbum "Lamba", su exploración más profunda del sonido afro
El artista argentino lanzó este material, que lo encuentra en un momento más experimental y maduro.
El artista argentino FMK presenta su nuevo álbum “LAMBA”, una obra que lo encuentra en su punto más experimental y maduro. Inspirado en la cultura afro y sus raíces rítmicas, este disco nace del deseo de conocer el origen del sonido que tanto lo influenció, alejándose de los patrones comerciales para construir una propuesta fresca, orgánica y honesta.
Producido en Miami, “LAMBA” cuenta con la participación de tres referentes internacionales: Daramola, consagrado productor y artista nigeriano; Jorge Milliano; y Estani, con quienes FMK desarrolló un sonido moderno, profundo y lleno de matices. El resultado es un álbum que combina la calidez del afrobeat, la emotividad del pop y la intensidad lírica que caracteriza al artista.
Compuesto por 16 canciones, “LAMBA” ofrece un recorrido sonoro que va desde la esencia tribal de “LAMBA” y “ASISI”, hasta las texturas más melódicas de “ÁNGEL” y “Siempre te vi bien”.
Entre las colaboraciones que acompañan a FMK se destacan Bhavi en “Besitos en Polvo”, Zoe Gotusso en “Si el mundo se acabara”, CRO en “Morena”, Jotta en “Paz”, y el poderoso cierre con Emilia, Tiago PZK y Nicki Nicole en “Masna Remix”.
Canciones como “Obsesión”, “Una Oportunidad”, “8PM”, “11” y “5AM” completan el universo emocional de un proyecto que oscila entre la introspección, el amor y la conexión espiritual.
Los video lyrics del álbum fueron filmados en Santa Marta, Colombia, bajo la dirección de Agustín Portela, con una estética inspirada en los paisajes, colores y energía del Caribe, que reflejan la esencia cultural que atraviesa cada canción.
Con “LAMBA”, FMK se atreve a mirar hacia atrás para avanzar: un viaje artístico que celebra la raíz afro desde la autenticidad, la emoción y la evolución personal.
“LAMBA” será presentado en vivo el próximo 30 de noviembre en el club Niceto en Buenos Aires, Argentina.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario