Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde verlo

El final del especial es especialmente simbólico: la artista recrea su despedida del set de los Stewart, en un guiño a aquel cierre de 2011. Sin embargo, esta vez el sentimiento es distinto. Donde antes predominaba el cansancio, ahora hay lugar para la gratitud y la reconciliación.

Como broche de oro, el documental cierra con una dedicatoria a su versión más joven y una frase que resume todo el recorrido: "Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida".