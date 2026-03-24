Ya está disponible el especial de Miley Cyrus por los 20 años de Hannah Montana: dónde verlo
La artista repasó sus comienzos en Disney+ y selló una reconciliación con el personaje que la lanzó a la fama mundial.
A más de 20 años del estreno que marcó a toda una generación, Miley Cyrus decidió mirar hacia atrás y reconectar con sus raíces. Lo hizo a través de un especial de Disney+ que rápidamente se convirtió en un evento cargado de nostalgia para quienes crecieron con Hannah Montana.
Lejos de ser un simple repaso, el proyecto funciona como una especie de cierre emocional. Durante años, la artista mantuvo cierta distancia con el personaje que la catapultó al estrellato, pero en esta producción se muestra en paz con ese pasado y dispuesta a abrazarlo como parte fundamental de su identidad artística.
El especial incluye testimonios clave que ayudan a dimensionar el impacto del fenómeno. Tish Cyrus, madre de Miley, reflexiona sobre lo que significó la exposición mediática a tan corta edad, mientras que Billy Ray Cyrus aporta recuerdos inéditos del detrás de escena, desde las audiciones hasta el día a día en el set.
También participan figuras del mundo del entretenimiento como Selena Gomez, quien recordó su paso por la serie en el rol de la rival “Mikayla”, y Chappell Roan, que aporta una mirada actual sobre la influencia de Hannah Montana en el pop contemporáneo.
Uno de los momentos más celebrados por los fans es la reinterpretación de algunos de sus temas más emblemáticos. Miley vuelve a cantar canciones que marcaron una época, como This Is the Life, The Climb y The Best of Both Worlds, generando una conexión directa con su público.
El final del especial es especialmente simbólico: la artista recrea su despedida del set de los Stewart, en un guiño a aquel cierre de 2011. Sin embargo, esta vez el sentimiento es distinto. Donde antes predominaba el cansancio, ahora hay lugar para la gratitud y la reconciliación.
Como broche de oro, el documental cierra con una dedicatoria a su versión más joven y una frase que resume todo el recorrido: "Hannah Montana me hizo estrella, pero mis seguidores me dieron esta vida".
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