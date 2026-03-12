Yanina Latorre apuntó contra Carmiña de Gran Hermano por un viejo video con insultos: "Infradotada"

Según trascendió, Carmiña permanece aislada en un hotel dispuesto por la producción del ciclo mientras espera retomar el contacto con el exterior. El caso despertó múltiples reacciones: familiares de Mavinga, allegados a la periodista y distintas voces en redes sociales y programas televisivos opinaron sobre el tema, ampliando aún más la controversia.

En diálogo con Intrusos, Masi marcó su rechazo a las expresiones racistas. "No puedo aplaudir un tema de racismo. Estoy en contra, siempre lo estuve. Acá en Paraguay mismo nadie está a favor. Se equivocó, fue un chiste de mal gusto. Confío en que sabrá pedir las debidas disculpas como corresponde", señaló.

Sin embargo, también intentó explicar el contexto en el que se dio la situación. "Te olvidás de las cámaras y los micrófonos. Lo vivís como un día a día. Creo que no fue consciente, pero se equivocó en grande y mal".

Finalmente, sostuvo que detrás del personaje mediático hay otra faceta de su hermana: "Ella tiene un personaje en la televisión y en la radio, pero no es una persona mala. Es buena. No creo que la esté pasando bien. Ella es consciente de lo que pasó e hizo. No creo que esté bien".

Sobre la posibilidad de que el esposo de Mavinga avance con acciones legales, el arquitecto también se refirió al tema: "No creo que pueda afrontar una demanda millonaria".