Millonario contrato: revelan cuánto le ofrecieron a Pampita para conducir un programa en TV Pública

pampita yanina latorre

Para Yanina Latorre, la contratación es "un escándalo" por donde se lo mire. La crítica no solo apunta al cachet de la conductora, sino a la situación crítica que atraviesan otros sectores del Estado y el bajo encendido que registra la señal oficial. "Para mí es una falta de respeto que, como está el país, le paguen eso en un canal que no mide", sentenció.

Hasta el momento, ni Pampita ni las autoridades de la TV Pública han salido a desmentir o confirmar la información. Sin embargo, el revuelo en redes sociales ya es total, poniendo bajo la lupa la coherencia entre el discurso oficial de recorte de gastos y este presunto desembolso millonario para una de las figuras más cotizadas de la televisión comercial.