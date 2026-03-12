Lali Espósito destruyó a Manuel Adorni con una frase letal
Lali se sumó a la ola de burlas contra Manuel Adorni por su escandaloso viaje a Nueva York. A través de sus redes, la cantante usó el término del funcionario.
El escándalo que envuelve a Manuel Adorni por los lujos VIP de su esposa en Estados Unidos sigue sumando repercusiones. Esta vez, fue Lali Espósito quien decidió subirse a la polémica y asestarle un sutil pero letal golpe al jefe de Gabinete a través de las redes sociales.
Para entender la ironía de la artista pop hay que recordar la insólita justificación que esgrimió el funcionario cuando lo acorralaron por llevar a su mujer en el avión presidencial. En esa oportunidad, Adorni argumentó con enojo: "Yo vengo una semana a deslomarme acá (...) Quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida".
IMPORTANTE: El día que Manuel Adorni, vocero casta deslomado en Nueva York, cruzó a un gobernador que usó un avión privado
Ese verbo particular ("deslomarse") se convirtió rápidamente en el hazmerreír de internet y en un símbolo para criticar los privilegios de la nueva gestión. Lali, que ya tiene un largo historial de tensos cruces mediáticos con el presidente Javier Milei y su entorno, no dejó pasar la oportunidad de usar la frase a su favor.
El guiño viral de Lali Espósito a sus fans con palito para Manuel Adorni
Todo comenzó en la red social X (ex Twitter), cuando una seguidora de la cantante (@lalixds3) publicó un mensaje en tono de broma reclamando información sobre sus inminentes recitales en el estadio Monumental: "Nosotros pidiéndole a Lali que cuente algo del River. Lali:...".
Rápida de reflejos, la artista citó la publicación de su fanática y lanzó la lapidaria indirecta imitando el tono de sacrificio del vocero presidencial: "Jajajajajjaaj nos estamos deslomando ... serán shows inolvidablessss!".
El uso deliberado de la palabra elegida por Adorni fue festejado inmediatamente por sus millones de seguidores, quienes captaron al instante la referencia política y viralizaron la respuesta, dejando en claro que la cuestionada excusa del funcionario ya forma parte del humor popular.
