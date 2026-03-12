Lali Espósito destruyó a Manuel Adorni con una frase letal

Rápida de reflejos, la artista citó la publicación de su fanática y lanzó la lapidaria indirecta imitando el tono de sacrificio del vocero presidencial: "Jajajajajjaaj nos estamos deslomando ... serán shows inolvidablessss!".

El uso deliberado de la palabra elegida por Adorni fue festejado inmediatamente por sus millones de seguidores, quienes captaron al instante la referencia política y viralizaron la respuesta, dejando en claro que la cuestionada excusa del funcionario ya forma parte del humor popular.