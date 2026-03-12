Victoria Villarruel denunció a Luis Petri por presunto atentado al orden público

Petri acusó a Victoria Villarruel de apostar al "fracaso" del Gobierno y la Vicepresidenta le respondió con el IOSFA

El destemplado discurso de Javier Milei ante la Asamblea Legislativa sigue generando olas. Tras acusar, muy poco veladamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel de "soñar con el sillón de Rivadavia", se sumó hoy a la polémica, siempre solícito, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional, Luis Petri.

La nueva polémica comenzó cuando Petri, para congraciarse con el mandatario libertario cargó directamente contra la Vicepresidenta. En diálogo con TN, el mendocino aseguró que Villarruel “apostó al fracaso de este Gobierno” y que “no estuvo a la altura de las circunstancias”.

La Vicepresidenta no se quedó atrás y en sus redes sociales salió con la tapones de punta y responsabilizó a Petri por el presunto “desfalco de la obra social de los militares”.