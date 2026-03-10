Revelaron cuándo comenzó la tensión entre Santiago del Moro y Wanda Nara: "Cree que es mejor que..."

El conductor también explicó por qué el tema lo toca de manera personal. “Yo hice un programa mucho tiempo en el que lo veía y no me gusta el escándalo cuando la gente adulta tira al barro a los chicos, sea Wanda o la persona que sea. No son moneda de cambio”, remarcó, al tiempo que recordó que decidió cerrar su etapa en MasterChef porque sentía que ya había cumplido un ciclo.

Finalmente, Del Moro se mostró especialmente sensible cuando habló del impacto que estos conflictos tienen en las familias. “Me pegó como papá. Me destroza cuando aparecen fotos de los nenes y se tiran con cosas pesadas, ver criaturas yendo a declarar”, confesó, visiblemente afectado, y recordó que en su momento fue uno de los que dio el visto bueno para que Wanda lo reemplazara en la conducción del programa.