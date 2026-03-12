El fuerte descargo de Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara: "El tic tac se terminó"

El descargo finalizó con un tono aún más contundente, en el que el delantero se mostró conforme con el resultado del proceso judicial y cuestionó lo que definió como versiones mediáticas. “Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, finalizó.