El fuerte descargo de Mauro Icardi tras divorciarse de Wanda Nara: "El tic tac se terminó"
El futbolista confirmó a través de sus redes sociales su divorcio de Wanda Nara y apuntó contra los periodistas y contra la abogada Ana Rosenfeld.
El delantero de Galatasaray, Mauro Icardi, volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de publicar un contundente mensaje en sus redes sociales tras conocerse una novedad judicial en Italia: su divorcio de Wanda Nara quedó encaminado formalmente ante la Justicia.
A través de sus historias de Instagram, el futbolista compartió este jueves un extenso descargo en el que repasó los pasos del proceso judicial iniciado tiempo atrás. “Hace exactamente un año me presenté en Milano a la audiencia de divorcio fijada por la justicia italiana... Ese año se cumplió ayer, 11 de marzo de 2026”, escribió, al recordar la instancia que se llevó adelante tras el pedido que había presentado en noviembre de 2024.
En el mismo mensaje explicó cómo continuará ahora el trámite legal: “A partir de hoy, mis abogados ya iniciaron el trámite para la sentencia definitiva de divorcio, que será emitida en los próximos días”. Además, dejó en claro su postura frente a las versiones que circularon durante meses en los medios: “Así que lo dejo claro en cualquier idioma: PEDÍ EL DIVORCIO. CUMPLÍ CON LA JUSTICIA. Y HOY EL DIVORCIO SE HACE EFECTIVO”.
En su publicación también hubo espacio para críticas hacia periodistas y programas que, según sostuvo, difundieron información incorrecta sobre su situación personal. Incluso mencionó directamente a la abogada Ana Rosenfeld, quien había asegurado en reiteradas ocasiones que el jugador no estaba decidido a separarse. “Y ya que estamos me pregunto también qué explicación tendrá ahora la abogada reciclada... que durante un año repitió públicamente que yo no quería divorciarme”, lanzó con ironía.
El descargo finalizó con un tono aún más contundente, en el que el delantero se mostró conforme con el resultado del proceso judicial y cuestionó lo que definió como versiones mediáticas. “Un beso victorioso. Porque lo único que pedí en la Justicia hace un año fue divorciarme. Y acá está el resultado. P.d.: El Tic Tac dejó de correr y se quedó sin tiempo, se terminó para esos boludos, fabuladores de falsas noticias, no me subestimen que de estúpido no tengo nada”, finalizó.
