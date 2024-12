Yanina Latorre aseguró que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa rompieron su relación

Y, si bien no dieron detalles sobre lo que sucedió entre el conductor y su pareja, fueron las hijas de él quiénes volvieron a entrar en la mira. Mica y Cande, las mayores, rápidamente aparecieron en escena, pero principalmente el problema lo habría tenido con Juanita, con quien Milett habría vivido rispideces durante la grabación del documental "Los Tinellis" y a donde Figueroa participó por pedido de Marcelo.

“La villana de los Tinelli. Vi a Juanita diciendo ‘yo no la conozco’”, deslizó Alejandro Castelo. Por eso es que Milett, en medio de una entrevista, aclaró qué pasó con Juana y sus hermanas. “Es que recién nos estábamos conociendo. A Cande y a Mica siempre las veo. Cande está de viaje. Desde que se casó, se fue a vivir a España, y las pocas veces que llega compartimos cada vez que podemos. Siempre nos estamos hablando para preguntarnos cómo estamos. Hay una buena relación, de hecho”, expuso la modelo recientemente.

En ese sentido, Milett continuó: "Y dicen ‘aparte todo el día chapando’. Imaginate si dos novios no se besaran, qué feo sería. Yo tengo un novio para besarlo todo el día”. En tanto, sobre la separación, Pepe Ocho afirmó que “entrenaban juntos en el mismo lugar y ella cambió de sede”.

Desmintieron la separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli

Debido a la información que brindó Yanina Latorre en LAM, estos rumores llegaron a los protagonistas. Y, si bien ninguno de ellos habló al respecto, sí lo hizo una fuente cercana a la modelo. Según lo que explicaron a la revista Caras desde el entorno de Milett Figueroa, ella y Marcelo siguen más juntos que nunca.

De hecho, aclararon que, por más que no tienen una interacción tan seguida en redes sociales actualmente, su relación está en el mismo lugar y continúan con su vínculo. Al parecer, lo que les pasa para no mostrarse tanto tiempo juntos es, solamente, que no tienen tiempo debido a sus apretadas agendas.