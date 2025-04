Yanina Latorre defendió a su hija Lola tras dar positivo en alcoholemia: "Creyó que no..."

"Yo me enteré hoy, no sabía nada. Mi hija tiene 24 años, es adulta y no me cuenta todo evidentemente. Empecé a ver que la gente me insultaba en las redes y me decía 'tu hija es una asesina'", relató la conductora en su programa radial, Yanina 107.9 (El Observador).

En ese momento, Yanina puso en contexto a la gente de lo que había ocurrido. "Fue a una fiesta con las amigas el viernes, no cenó, se tomó un fernet temprano y creyó que no le iba a durar toda la noche. Salió del boliche, fue a buscar su auto, no llegó a manejar que la paró la policía en un control de alcoholemia y le dio 0,5, que es el mínimo", explicó.

"Por eso no pasó a mayores. Es multa, no sanción. Se llevaron el auto en el momento y lo fue a buscar, pagó una multa de 50 mil pesos y le retienen el registro por tres días. Pero le dieron un registro provisorio y se fue manejando de ahí", agregó.

Qué pasó con Lola Latorre

Este lunes, Lola Latorre quedó en el centro de la polémica y generó un gran revuelo en las redes sociales. Es que la influencer dio positivo de alcoholemia y le retuvieron el auto y el registro.

Desde la cuenta de Instagram @lomaspopucom informaron que a la hija de Yanina Latorre le llevaron el auto y compartieron las fotos del momento.

"Me cuentan que ella, muy enojada, se fue diciendo cosas no tan simpáticas y se tomó un Uber", detallaron.

Acto seguido, compartieron un video donde se ve a Lola sacando sus cosas del vehículo y yéndose del lugar.

