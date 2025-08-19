Majo Martino reveló que ganó la Quiniela: cuánto se llevó y a qué número le jugó

La versión de Pepe Ochoa sobre la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez

La confirmación de la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez como detonante para la separación tras 18 años de pareja es el tema del momento para el mundo de espectáculos, lo que desató todo tipo de versiones.

A modo de intentar explicar un supuesto desgaste de la relación de los actores, el periodista Pepe Ochoa de LAM dio una curiosa versión, hasta el momento desconocida: la obra de teatro "Tootsie" como parte de las causas de la crisis matrimonial.

El actor protagonizó la versión teatral de la icónico película dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman. Como su colega hollywoodense, Nico se vestía de mujer durante la obra.

"Ella empieza en el mundo del streaming, en Olga, y ella empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Como Nico estaba sin cejas y todo el día vestido de mujer, la libido de ella empezó a decaer", sostuvo Pepe Ochoa, desatando la reprobación incluso de sus compañeros.