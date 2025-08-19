Majo Martino reveló que ganó la Quiniela: cuánto se llevó y a qué número le jugó
La influencer y panelista del programa de Yanina Latorre mostró en vivo el ticket ganador y contó "las señales" que había recibido previamente.
Mientras en América TV están a full con las versiones de todo tipo sobre la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, con infidelidad de por medio, en el programa de Yanina Latorre, Majo Martino aprovechó un instante sin chimentos para contar una buena noticia personal: ganó la Quiniela.
La influencer y panelista del programa de espectáculos interrumpió a la conductora para contarle algo que le iba "a gustar", según anticipó. Aunque primero hizo una introducción para relatar las "señales" que fue recibiendo hasta decidir acudir a las apuestas.
"El otro día soñé con el número 247. Salgo a la calle y veo patentes con el 247. Dije 'tengo que jugarlo a la Quiniela'. Me fijo, y salió el número 247 y gané", rememoró Martino.
Majo procedió a mostrar el ticket ganador. Luego explicó que apostó $2.000 en la agencia de la ciudad y se llevó $1.200.000, para sentenciar: "Hay que estar atento a las señales".
La versión de Pepe Ochoa sobre la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez
La confirmación de la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez como detonante para la separación tras 18 años de pareja es el tema del momento para el mundo de espectáculos, lo que desató todo tipo de versiones.
A modo de intentar explicar un supuesto desgaste de la relación de los actores, el periodista Pepe Ochoa de LAM dio una curiosa versión, hasta el momento desconocida: la obra de teatro "Tootsie" como parte de las causas de la crisis matrimonial.
El actor protagonizó la versión teatral de la icónico película dirigida por Sydney Pollack y protagonizada por Dustin Hoffman. Como su colega hollywoodense, Nico se vestía de mujer durante la obra.
"Ella empieza en el mundo del streaming, en Olga, y ella empezó a tener más vida social, más vida nocturna. Como Nico estaba sin cejas y todo el día vestido de mujer, la libido de ella empezó a decaer", sostuvo Pepe Ochoa, desatando la reprobación incluso de sus compañeros.
