Yanina Latorre aseguró que a Sandra Broghi la echaron de Canal 13

Yanina Latorre Sandra Borghi

Cómo fue el paso de Sandra Borghi por El Trece

Sandra Borghi fue una de las caras emblemáticas de ElTrece, canal en el que desarrolló gran parte de su carrera periodística y se consolidó como una figura reconocida de los noticieros. Su vínculo con la señal comenzó hace 24 años, cuando se incorporó al equipo informativo y fue ganando espacio, confianza y visibilidad frente a cámara.

Durante más de dos décadas Borghi estuvo al frente de distintos noticieros del canal, con un rol destacado en Arriba Argentinos, donde se convirtió en una presencia habitual para la audiencia matutina. También formó parte de coberturas especiales y ediciones dentro del equipo de Telenoche, el histórico informativo central de la señal, además de participar en otras emisiones informativas de El Trece.

Con un estilo sobrio, profesional y cercano, acompañó durante años los principales acontecimientos de la agenda nacional: elecciones, hechos policiales, coberturas especiales y jornadas informativas de alto impacto. Su permanencia atravesó cambios de autoridades, renovaciones de pantalla y reestructuraciones internas, logrando sostenerse como una referencia dentro del staff periodístico del canal.

La confirmación de su salida marca el cierre de un ciclo significativo tanto para la periodista como para El Trece.