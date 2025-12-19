Alex Caniggia redobló la apuesta contra Wanda Nara: se burló por su sueldo como conductora

Según relató Latorre en su programa, tuvo acceso al contrato que la empresaria firmó con el canal y quedó sorprendida por el monto. De acuerdo con su versión, se trataría de un acuerdo en dólares, con exclusividad por dos años y pagadero en cuotas, aunque con cifras que consideró bajas en comparación con otras figuras de la señal. Esa apreciación fue rápidamente tomada por Alex Caniggia, que no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra Wanda.