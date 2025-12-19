Alex Caniggia redobló la apuesta contra Wanda Nara: se burló por su sueldo como conductora
El mediático utilizó declaraciones de Yanina Latorre para cuestionar lo que cobraría la conductora en Telefe y volvió a encender un conflicto que suma capítulos en redes sociales.
La tensión entre Alex Caniggia y Wanda Nara volvió a escalar en las últimas horas a partir de una burla directa del hijo de Claudio Paul Caniggia, quien utilizó información difundida en televisión para ironizar sobre el supuesto contrato de la conductora con Telefe. El cruce se reactivó luego de que Yanina Latorre revelara detalles del acuerdo que Wanda habría firmado para los años 2025 y 2026, lo que derivó en un comentario mordaz del mediático en sus redes sociales.
Según relató Latorre en su programa, tuvo acceso al contrato que la empresaria firmó con el canal y quedó sorprendida por el monto. De acuerdo con su versión, se trataría de un acuerdo en dólares, con exclusividad por dos años y pagadero en cuotas, aunque con cifras que consideró bajas en comparación con otras figuras de la señal. Esa apreciación fue rápidamente tomada por Alex Caniggia, que no dejó pasar la oportunidad para apuntar contra Wanda.
A través de sus historias de Instagram, Caniggia compartió una imagen de Yanina Latorre acompañada por fragmentos de sus declaraciones. Sobre ese contenido, sumó un comentario breve pero contundente, acompañado de emojis de risa: “Hay niveles y niveles. Barat”. Con esa frase, el mediático buscó ridiculizar a la conductora de MasterChef Celebrity y dejar en claro su postura en un enfrentamiento que viene desde hace tiempo.
Todo mal: Alex Caniggia y Wanda Nara, un conflicto de larga data
La relación entre ambos está marcada por constantes idas y vueltas mediáticas. En más de una oportunidad, Alex utilizó calificativos despectivos y comparaciones provocadoras para referirse a Wanda, apelando a personajes de la cultura popular y al sarcasmo como forma de ataque. Lejos de tratarse de un episodio aislado, el nuevo comentario se inscribe en una seguidilla de publicaciones agresivas que incluyeron referencias a posibles acciones legales y cruces indirectos con otros protagonistas del espectáculo.
En ocasiones anteriores, Caniggia incluso se refirió a la posibilidad de que Wanda iniciara acciones judiciales en su contra, minimizando esa chance y cuestionando que la Justicia se ocupe de conflictos mediáticos. Además, llegó a publicar imágenes junto a su abogado, reforzando la idea de que el conflicto estaba lejos de apagarse y que él estaba dispuesto a sostener su postura.
Por el momento, Nara no respondió públicamente a la nueva burla. Sin embargo, el episodio volvió a instalar el tema en la agenda del espectáculo, donde cada gesto en redes sociales suele amplificarse rápidamente. El cruce deja en evidencia cómo los contratos, los rumores y las opiniones televisivas se convierten en munición para disputas personales que exceden lo profesional y se trasladan al terreno del espectáculo puro.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario