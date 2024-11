Yanina Latorre liquidó a Anabel Cherubito tras sus palabras contra Argentina

Luego de esto, continuó: "Me cae medio para el ort... ¿Qué tenemos como país? Yo crié a mis dos hijos acá y estoy orgullosa de ellos. No sé por qué no es un país para criar a un hijo... vos no estarás preparada para criar a un chico. ¿Qué le pasa? Andate y no vuelvas. Mala vibra vos, no me critiques al país".

Con sus declaraciones, Yanina se mostró bastante molesta tras escuchar que Cherubito aseguró que Argentina no era lugar para que un niño crezca.

Las declaraciones de Anabel Cherubito

Durante una entrevista con "La Nación", Anabel Cherubito contó por qué tomó la decisión de irse a vivir a España junto a su familia. "Es muy triste que se naturalice la violencia y perdamos los derechos por los que luchamos tantos años, pero eso no es lo que nos impulsó a tomar la decisión de irnos, sinceramente. Desde que nos conocimos con Luciano, hace ya 11 años, siempre hemos fantaseado con vivir en la naturaleza y además, hace muchos años que llevamos a la práctica cosas que sentimos y queremos para nuestra vida", comenzó diciendo.

Después, agregó: "Luciano es médico chino y yo soy profesora de yoga y estoy muy metida con la salud física y emocional, y la medicina natural. Eso nos atrae y tomamos la decisión de un cambio de vida, no solamente de país porque no me voy a Barcelona, que es mi ciudad". En ese sentido, explicó: "Yo estoy volviendo a España. Me crie en Barcelona y allí viví hasta los 21 años, pero no queremos más una ciudad estresante. Nos vamos muy cerquita de Málaga, a un pueblito blanco, probablemente a Elviria o a Mijas. Elviria, que es adonde apuntamos, está a diez minutos de Marbella y a 40 de Málaga, al lado del mar y la montaña, tiene 3500 habitantes y hay gente de diferentes países viviendo allí".

"Tenemos una hija de 8 años y eso influyó en nuestra decisión porque hace varios años que la Argentina viene en decadencia y cada vez se ve más la violencia, cuesta vivir y vibra una energía muy baja porque no estamos bien", sumó Cherubito. Por otro lado, también destacó que, a pesar de que ama Argentina, no es el país ideal para criar a menores de edad. "No quiero que mi hija crezca en una burbuja, en una ciudad violenta y no quiero que a mi edad se queje como lo hago yo. Luciano me cuenta que escuchaba esto de sus abuelos y que cada vez es peor. Este país tiene lo mejor y lo peor, todo junto, y un nivel de intensidad insoportable, así que por más meditación y yoga que hagas, te lleva puesto", dijo.