Yanina Latorre prendió fuego a todos: le dijo a Susana que Pampita y Wanda le mienten, "Te ven la cara"

Fiel a su estilo, Latorre aprovechó para no guardarse nada, pero fue letal con la conductora. Esto es porque le aseguró que las famosas que visitan su living le mienten, por lo que ella aprovechó el espacio para contar cómo avanzan los vínculos más polémicos entre los famosos del momento. Y, por supuesto, no pudo evitar hablar de Wanda Nara y Mauro Icardi en primera instancia.

Fue debido a sus declaraciones que Susana se mostró confundida sin entender cómo avanza la polémica Nara - Icardi - L-Gante. "A mi Wanda me miente", expresó sin tapujos la Diva y mostrándose molesta. Sin embargo, Yanina no se lo perdonó y recordando las últimas entrevistas que hizo, destacó: "Todas te mintieron, te ven la cara Susana". En ese sentido, la panelista de LAM aprovechó para hablar de la polémica entrevista de Pampita en la que fue criticada por no haber dado confesiones, pero haber cobrado por estar en el living de Susana.

“Te mienten porque sos buena, tenés que ir más al hueso”, le dijo Yanina, y justificó su idea con la experiencia de Pampita Ardohain. “Que te venga Pampita, que te cobre una fortuna, que se siente acá con cara de nada y que no te cuente nada…”, expresó a modo de ejemplo para darle a entender a Susana que las famosas aprovechan su programa para finalmente no cumplir con el objetivo de la diva.

Debido a esta conversación que se originó una aclaración que Susana hacía tiempo tenía ganas de hacer. La Diva aseguró que la cifra de dinero que se rumoreaba en redes sobre la visita de Pampita a su programa, no era cierta. Entonces, Yanina Latorre confesó que descubrió que no era 30 mil dólares, sino que la modelo solamente recibió 10 mil dólares para ir al living de Telefe, pero para "no contarle nada".

Por su parte, también volvieron a hablar de las actitudes de Wanda Nara, de quien Yanina aseguró que las actitudes de la mediática son "un papelón". “Creo que el cuerno que él le metió con la China no es para que se lo cobre de esta manera”, destacaron. Por eso, Susana destacó que no entiende muy bien qué había pasado entre Nara e Icardi porque señaló que la información que le llegó a ella era diferente. Fue entonces cuando Yanina le dijo que todos le mienten.

“Vi todas las notas que te dan y te operan, te dicen cualquier cosa. Vos llamame a mí que te digo toda la verdad”, cerró Latorre en su visita al programa de Susana.