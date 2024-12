Yanina Latorre reveló detalles de la guerra entre Marixa Balli y Ximena Capristo: qué dijo

Recientemente, Ximena Capristo, ex participante de Gran Hermano, se sumó al equipo del programa de Ángel de Brito. Sin embargo, según trascendió, su llegada no fue bien recibida por Marixa Balli, conocida como La Cachaca.

Qué dijo Yanina Latorre sobre la guerra entre Marixa Balli y Ximena Capristo

yanina latorre sobre marixa bali y capristo

Durante la emisión de este miércoles en LAM, Ángel de Brito anunció quién sería la nueva panelista en reemplazo de Nazarena Vélez. “El lunes damos la bienvenida a nuestra nueva angelita, que debuta el 2 de diciembre”, expresó el conductor. Luego confirmó: “Nuestra nueva angelita a partir de diciembre es la señora Ximena Capristo. Yo la aplaudo”.

Tras el anuncio, las panelistas del programa no parecían muy entusiasmadas con la decisión. Marcela Feudale opinó: “No me llevo mal con ella, pero no me gusta que siempre deje abierta la puerta para especulaciones”. Yanina Latorre añadió: “A mí no me gusta que sea intrigante”.

Matilda Blanco compartió una postura similar: “Qué raro eso de dejar espacio para especulación”. Por su parte, Fernanda Iglesias fue más positiva: “Hizo méritos para estar acá. Me gusta. Siempre que vino, trajo información fuerte”. Nazarena Vélez respaldó a Iglesias: “Está muy bien. Siempre que vino, tiró 300 bombas”.

Marixa Balli, en cambio, expresó su malestar. “Marixa está fuera de sí”, bromeó Feudale. “Solo arreglemos el tema del camarín”, comentó visiblemente molesta La Cachaca. Finalmente, Balli fue directa: “Hay personas que me caen bien y otras que no. Yo no voy a compartir el camarín”. Frente a esto, Iglesias le ofreció compartir espacio: “Yo me cambio con vos”. Marixa cerró su postura asegurando que prefiere evitar problemas: “Yo trato de ser lo más sincera posible. Después no quiero complicaciones. Que decidan ellas, las quiero a todas”.