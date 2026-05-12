Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo tendencia por su momento de tensión en vivo con Nati Jota

Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo que se cruzó con Nati Jota

Nacido en Buenos Aires en 1971, Estanislao Bachrach representa una de las trayectorias más singulares de la ciencia argentina. Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, pasó cinco años en la Universidad de Harvard, donde no solo se dedicó a la investigación, sino que fue premiado en cuatro ocasiones consecutivas por la excelencia de su enseñanza en Ciencias Biológicas.

Su perfil académico, hoy volcado a la Universidad Torcuato Di Tella como profesor de Liderazgo e Inteligencia Emocional, dio un giro masivo en 2012. Con la publicación de "Ágilmente", Bachrach se convirtió en un fenómeno editorial: su obra fue el libro de no ficción más vendido del país y llegó a traducirse a idiomas tan diversos como el ruso y el italiano.

A partir de allí, su carrera tomó un rumbo de divulgación masiva: