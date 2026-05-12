Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo tendencia por su momento de tensión en vivo con Nati Jota
El divulgador científico ganó muchas repercusiones desde el lunes por un momento tenso con la conductora de Olga durante una columna.
Fue su rol de divulgador que llevó a Estanislao Bachrach este lunes al estudio de Olga, el canal de streaming donde mantiene una columna como invitado. Sin embargo, lo que suele ser un espacio de aprendizaje se transformó en un fuerte momento de tensión con la conductora Nati Jota.
El intercambio, que rápidamente se viralizó, mostró una faceta del biólogo que pocos conocían en el ámbito público. Bachrach visitó el lunes Sería Increíble, y desde el arranque se percibió cierta frialdad en las respuestas del especialista, que se mostró tajante ante varias intervenciones de los conductores.
Lo que comenzó como una charla sobre neurociencia y bienestar terminó convirtiéndose en uno de los momentos más incómodos que se vivieron en Olga en las últimas semanas.
Quién es Estanislao Bachrach, el biólogo que se cruzó con Nati Jota
Nacido en Buenos Aires en 1971, Estanislao Bachrach representa una de las trayectorias más singulares de la ciencia argentina. Doctor en Biología Molecular por la UBA y la Universidad de Montpellier, pasó cinco años en la Universidad de Harvard, donde no solo se dedicó a la investigación, sino que fue premiado en cuatro ocasiones consecutivas por la excelencia de su enseñanza en Ciencias Biológicas.
Su perfil académico, hoy volcado a la Universidad Torcuato Di Tella como profesor de Liderazgo e Inteligencia Emocional, dio un giro masivo en 2012. Con la publicación de "Ágilmente", Bachrach se convirtió en un fenómeno editorial: su obra fue el libro de no ficción más vendido del país y llegó a traducirse a idiomas tan diversos como el ruso y el italiano.
A partir de allí, su carrera tomó un rumbo de divulgación masiva:
- Autor de referencia: Publicó múltiples títulos sobre neurociencias y autoconocimiento.
- Referente en escena: Llena teatros con charlas que explican el funcionamiento del cerebro de forma accesible.
- Traductor de ciencia: Logró simplificar conceptos complejos para el gran público, convirtiéndose en un invitado frecuente de los medios de comunicación.
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