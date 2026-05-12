Así fue el primer episodio de "Triangulo amoroso", la serie de Wanda Nara y Maxi López

Esa condición desata una batalla de egos y negociaciones que estructura el conflicto principal de la trama. Para intentar destrabar la situación aparecen dos personajes claves: Pachu Peña, en el rol del abogado de Maxi López, y Georgina Barbarossa, como la representante legal de Wanda.

El episodio debut cerró con un final abierto que dejó instalada la tensión para los próximos capítulos: el contrato listo para ser firmado mientras ambos protagonistas dudan sobre aceptar o no las condiciones.

Pero uno de los puntos más comentados fue la enorme cantidad de referencias al verdadero historial sentimental y mediático del clan Nara-López-Icardi. Desde el inicio hubo guiños directos al escándalo: Yanina Latorre apareció haciendo de sí misma anticipando el revuelo que generaría la serie, y también tuvo participación Nora Colosimo, madre de Wanda.

La producción además sembró varias pistas relacionadas con los terceros en discordia que marcaron la historia real. En una escena apareció un misterioso personaje usando la camiseta número 9 del Galatasaray, en clara referencia al pasado de Mauro Icardi.

A eso se sumó la aparición de la actriz Débora Nishimoto, quien interpreta a un personaje llamado sugestivamente “La China”, un detalle que rápidamente despertó comentarios en redes por la inevitable asociación con Eugenia “La China” Suárez.

El elenco también contó con participaciones especiales de Clara Kovacic, que interpreta a “Daniela”, mientras que Luck Ra y Gastón Edul tuvieron pequeños cameos vinculados al juego de los posibles terceros en discordia dentro de la historia.

Con humor, ironía y múltiples guiños a situaciones reales, Triángulo Amoroso logró convertir su estreno en uno de los temas más comentados de la noche y dejó en claro que Wanda y Maxi todavía generan un magnetismo imposible de ignorar.