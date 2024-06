El consejo de Yanina Latorre a Marina Calabró tras el episodio con Rolando Barbano: "Salí de ahí Maravilla"

Ante esto, este lunes, Yanina Latorre aconsejó a su amiga y sorprendió al defender a Barbano. “Salí de ahí maravilla, ya se lo di veinte mil veces el consejo si no lo quiere escuchar que haga lo que quiera, pobre, cada uno hace lo que quiere y lo que puede”, comenzó diciendo Yanina en El Observador.

Además, en diálogo con Luis Majul defendió a Barbano y agregó: “Es un momento incomodo, y fue un montón, todo el mundo se lo agarró con Barbano y yo creo que no era para agarrársela contra él porque esta vez él no hizo nada, estaba sentado con el hijo, hay que respetar la criatura, el momento. Anda a saber si la ex mujer no quiere exponer todo este tema”.

“Cuando vos te expones y hablas en un escenario después no tenes que hacerte la pelot.. y callarte. Te expones en los Martín Fierro y después te haces el tonto, no te expongas, tiene cincuenta años no tiene doce y no es el marido de hace treinta y está quebrada”, sumó Yanina Latorre.