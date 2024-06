El odio de Yanina Latorre contra Marina Calabró: la destruyó en las redes

Por este motivo, la periodista no solo se descargó a través de LAM, sino que también se expresó en sus redes. Después de algunos retuits en contra de Marina donde Ángel de Brito fue irónico y aclaró a través de X que "estaba todo bien entre ellas", Latorre afirmó que su paciencia se agotó y llegó al límite.

La feroz crítica de Yanina Latorre a Marina Calabró

La mujer de "Gambetita" salió con los tapones de punta: "me cansé, amooooor. Odio a las malas compañeras. Me usó todo el año. Basta de remarle el pase y encima se mete con mi laburo y me trata de vocera. Después de que me pidió todo el año que me inmole por ella y sus mentiras".

yanina latorre

"Ayer me destrozó en Mitre. ¿Qué pretendía? El tupe!", agregó Yanina Latorre citando un tuit de “El ejército de LAM”. "Ahora entiendo a Pallares (Adrián), Lussich (Rodrigo), a Iliana (Calabró). Soy muy bolud*! El tema es que yo soy frontal y ella es mosca muerta y llora", sentenció.

yanina latorre.jpg