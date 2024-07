La promesa subida de tono de Yanina Latorre para impulsar las redes de LAM

Todo comenzó cuando las angelitas y el conductor empezaron a pedir a sus espectadores que los siguieran en redes sociales. El objetivo era superar los 600 mil seguidores. Tal es así que todos se sorprendieron cuando Pepe Ochoa confesó que ya lo habían conseguido.

yanina latorre

Sin embargo, lo cierto es que la apuesta fue por más. Esto fue por un pedido del mismo De Brito: "Vamos, si llegamos a los 700 mil seguidores, Yanina muestra una teta", lanzó sin tapujos.

Ante esto, la también periodista espetó: "Si, lo hago. Pará, no me van a echar del canal ¿no?". Fue entonces que el conductor le aseguró que no. Y la angelita finalizó: "Bueno, lo hago. Lo juro".

¿LAM cumplió con el objetivo?

Si bien el primer objetivo impuesto, el cual le solicitaba a los fans del programa superar los 600 mil seguidores fue realizado, el último no. Esto es porque, por el momento, la cuenta oficial de Instagram del programa de De Brito solamente cuenta con 602mil seguidores.

¿Cómo es la cuenta de Instagram de LAM?

El programa de Los Ángeles de la Mañana cuenta con varios perfiles en las distintas redes sociales. En las mismas, además de buscar a cada panelista por su nombre, al magazine en sí se lo puede encontrar como @ejercitodelam