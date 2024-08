Yanina Latorre reveló el verdadero motivo de su pelea con Marina Calabró: "Traidora y mitómana"

“¿Saben lo que hago en la radio? Cuando termina mi programa les pido que saquen los likes. A Calabró no le regalo nada, a esa traidora mitómana”, lanzó Yanina, que además explicó de dónde viene la mala onda con su colega: “No me gusta que me mientan”.

Embed - YANINA Y LO QUE PASÓ CON MARINA CALABRÓ #bondi #yaninalatorre #marinacalabro #shorts

“Que me caguen primicias. Entonces eso yo no te lo perdono nunca más. La primicia era que ella había renunciado al programa de Lanata de radio, el día que me entero que renuncia, no por ella, sino por alguien de Mitre, ¿sabés lo que hizo ella? Lo llamó a Angel (de Brito) y le dijo 'Yanina ya sabe que renuncié. Tiralo vos y cagale la primicia'", continuó.

Lejos de terminar ahí el tema, la panelista siguió: "Ya que estamos largo todo. La semana pasada me escribió Luis Majul para decirme: ‘¿Estamos en condiciones de que te amigues con Calabró?’. Y le digo ‘¿vos qué parte no entendiste de que eso es un tema terminado? Aunque me amigue y mañana me case con ella, nunca más hago un pase. No me gusta’”, aseguró sin filtro.

Ante esta indignación, Diego Latorre, quien también forma parte del streaming, le preguntó a su esposa si aceptaría una disculpas de parte de Marina. “¡No, ya está!”, respondió ella.