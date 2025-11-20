Yasar presentó "Combustion" y se prepara para un show único
La banda lanzó su tercer disco de estudio y prometen brindar un espectáculo increíble en La Plata.
La banda YASAR comienza una nueva etapa con el lanzamiento de su tercer disco de estudio, COMBUSTIÓN, un álbum que marca la madurez artística del proyecto y un nuevo pulso dentro de la escena del rock electrónico argentino.
Luego de un intenso recorrido por los escenarios del país, con presentaciones en Buenos Aires, Mar del Plata, Bariloche, Jujuy y Neuquen, además una función agotada junto a Viktoria Jáuregui en Ciudad de Gatos, La Plata, ante más de 550 personas, llega el estreno completo de COMBUSTIÓN.
El álbum ya contaba con cuatro adelantos: Abrázame, Pensar que llega acompañado de un videoclip, Fuego y Kerosene y SED, este último siendo el cuarto.
Cada uno de estos lanzamientos anticipó la potencia, la sensibilidad y la diversidad sonora que atraviesan el nuevo trabajo de estudio. El nuevo material es distribuido por el sello para músicos independientes Ojo Emergente, y reúne nueve canciones originales compuestas por el grupo integrado por Lucas Naim (voz), César Altamirano (guitarra), Federico Del Río (teclados), Juana Olmo (percusión electrónica), Nehuén Díaz (bajo) y Morena Pantucci (batería), quienes, a través de su pasión y creatividad, han dado vida a un sonido que resuena profundamente en su público.
En lo sonoro, el disco combina rock electrónico, pop experimental, rap y cumbia, en una fusión que refleja la energía viva de la escena platense actual. "El objetivo fue lograr un sonido orgánico y pulsante, donde conviven la electrónica, las guitarras distorsionadas y las capas vocales con un fuerte trabajo en la producción rítmica y la puesta visual. En sus letras, COMBUSTIÓN explora los límites entre la pasión y el caos, la búsqueda de identidad, el vínculo entre cuerpo y tecnología y la intensidad emocional del presente." dice Lucas el cantante.
La producción musical estuvo a cargo de YASAR y Ojo Emergente y fue grabado entre los meses de abril y agosto de 2025.
El lanzamiento oficial de COMBUSTIÓN tendrá su show presentación el viernes 6 de diciembre en el Teatro Ópera La Plata, será una propuesta de trasnoche, de fiesta electronica, enmarcada con djs de primer nivel com BORJA para el opening y DJS PAREJA para terminar la noche, evento donde YASAR desplegará su nueva puesta en escena, con visuales, performance y sonido envolvente que regalará a todos los presentes una noche inolvidable.
