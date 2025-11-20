Yasar presentó "Combustion" y se prepara para un show único

La producción musical estuvo a cargo de YASAR y Ojo Emergente y fue grabado entre los meses de abril y agosto de 2025.

El lanzamiento oficial de COMBUSTIÓN tendrá su show presentación el viernes 6 de diciembre en el Teatro Ópera La Plata, será una propuesta de trasnoche, de fiesta electronica, enmarcada con djs de primer nivel com BORJA para el opening y DJS PAREJA para terminar la noche, evento donde YASAR desplegará su nueva puesta en escena, con visuales, performance y sonido envolvente que regalará a todos los presentes una noche inolvidable.