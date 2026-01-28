Yuyito González cruzó a Fátima Florez y confirmó que con Javier Milei no hay relación

La tensión pública entre González y Florez no es nueva: en los últimos meses la humorista había lanzado críticas hacia la conductora en el marco de la disputa por la relación con Milei, lo que reavivó un cruce mediático que se viene extendiendo desde 2024. Aunque Florez ha dicho que vive enfocada en su carrera y que no quiere opinar sobre la vida de otros, la comparación entre ambas figuras ha alimentado la cobertura en programas de espectáculos y redes sociales.