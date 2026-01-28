Yuyito González cruzó a Fátima Florez y confirmó que con Javier Milei no hay relación
La conductora disparó contra el ruido mediático en torno al show de Florez y aseguró que no mantiene comunicación con el presidente Javier Milei tras su ruptura.
Yuyito González volvió a ocupar un lugar protagónico en la escena del espectáculo argentino al referirse al reencuentro de Javier Milei con Fátima Florez en Mar del Plata y, al mismo tiempo, dar precisiones sobre su vínculo con el presidente tras la separación. En un contexto donde cada aparición pública de las figuras genera titulares y especulaciones, González eligió poner un punto sobre el tema.
La conductora dejó claro que "no mantiene ningún tipo de comunicación" con Milei más allá de lo que se habló tras su ruptura, remarcando que actualmente la relación se encuentra completamente terminada y sin contacto. Este posicionamiento surge en medio del revuelo mediático por la presencia del jefe de Estado en el espectáculo de Florez y los comentarios que eso generó en medios y redes sociales.
En su descargo, Yuyito también cuestionó "el enfoque mediático que se hizo"de la situación, subrayando que no depende de ese tipo de exposiciones para su actividad profesional y destacando que busca avanzar en su carrera sin alimentar polémicas innecesarias. Además, dejó entrever que hay aspectos de la historia que, según ella, no son conocidos por todos y que no le corresponde difundir detalles de su vida privada.
La tensión pública entre González y Florez no es nueva: en los últimos meses la humorista había lanzado críticas hacia la conductora en el marco de la disputa por la relación con Milei, lo que reavivó un cruce mediático que se viene extendiendo desde 2024. Aunque Florez ha dicho que vive enfocada en su carrera y que no quiere opinar sobre la vida de otros, la comparación entre ambas figuras ha alimentado la cobertura en programas de espectáculos y redes sociales.
Esta nueva declaración de Yuyito llega en un momento en que su carrera mediática sigue en movimiento y la atención sobre las vinculaciones sentimentales de figuras públicas continúa siendo tema de interés para el público y la prensa especializada en entretenimiento.
