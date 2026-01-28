MinutoUno

Lluvias inminentes: a qué hora llega el "tormentón" a Mar del Plata que obligará a buscar la campera

Tras un inicio de semana sofocante con máximas de 32 grados, un frente frío traerá lluvias y descenso térmico. ¿Cuándo se termina la playa y hay que abrigarse?

Las lluvias traerán frío a Mar del Plata

Los turistas que disfrutan de la segunda quincena en Mar del Plata deberán estar atentos a un cambio drástico por las lluvias. Si bien el comienzo de febrero regalará días de playa ideales, el pronóstico advierte sobre la llegada de un "tormentón" que desplomará la temperatura y obligará a sacar los abrigos de la valija.

Según el pronóstico del tiempo de Meteored, antes del frío, "La Feliz" vivirá un pico de calor. El lunes 2 y martes 3 de febrero serán las mejores jornadas, con cielo despejado y máximas que tocarán los 31°C y 32°C respectivamente, acompañadas de vientos del sector norte. Sin embargo, la rotación del viento marcará el fin de esta mini ola de calor.

IMPORTANTE: A qué hora bajará 17 grados la temperatura por el tormentón del verano

Cuándo llega la lluvia y el frío

El cambio comenzará a gestarse el miércoles 4, con un aumento de la nubosidad y una baja a 24°C. Pero el día clave será el jueves 5 de febrero.

Para esa jornada se espera una tormenta durante la madrugada y lluvias débiles que persistirán durante la mañana y la tarde. Lo más notorio será el "frio": la temperatura máxima apenas llegará a los 22°C, con una mínima de 18°C, lo que representa una caída de 10 grados en comparación con el martes anterior.

Dos días de lluvias en Mar del Plata

Alerta a corto plazo: tormenta de viernes

Antes de ese evento de la próxima semana, hay una alerta más cercana. Para este viernes 30 de enero, se espera inestabilidad. Según el reporte horario:

  • 02:00 AM: Probabilidad de tormenta (40%) con viento del noreste.

  • 05:00 AM: Lluvias débiles.

Si bien luego el cielo se limpiará hacia la tarde con una máxima de 23°C, será un anticipo de la variabilidad climática que caracterizará el recambio de quincena.

El sol volverá a brillar con fuerza recién el sábado 7 de febrero, cuando el termómetro vuelva a escalar hasta los 30 grados, permitiendo el regreso a la playa.

