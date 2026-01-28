Se afianza la fecha de regreso de lluvias a Buenos Aires: qué día se larga y cuándo disminuye el calor extremo

Sin embargo, se afianza el pronóstico de Meteored para Buenos Aires, que mantiene sus probabilidades de lluvia débil, que ahora serían entre las 9 y las 16 horas de este viernes 30 de enero.

meteored (1)

Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado pero buenas condiciones del clima; junto a temperaturas que oscilarán entre 20 y 30 grados.

El domingo en el AMBA tendría condiciones casi idénticas a la jornada previa, con cielo todavía mayormente nublado, y temperaturas que se esperan de entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.

Para el organismo nacional, el calor volvería a sentirse en aumento en la nueva semana. Todavía con cielo mayormente nublado, el lunes tendría temperaturas de entre 23 y 31 grados, mientras que el martes subiría a 24 la mínima y 33 la máxima.