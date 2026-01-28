Se afianza la fecha de regreso de lluvias a Buenos Aires: qué día se larga y cuándo disminuye el calor extremo
El pronóstico de lluvias se afianza para el AMBA, mientras sigue el calor. Cuándo regresa el clima inestable y qué dice el Servicio Meteorológico Nacional.
Luego de algunas amenazas de inestabilidad, la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sigue con calor extremo pero buenas condiciones del clima, aunque el reciente cambio del pronóstico puso fecha al regreso de las lluvias, el que resulta afianzarse, según el sitio especializado Meteored.
La mitad de la semana transcurrió con un miércoles con cielo parcialmente nublado y todavía calor, aunque lejos de ser agobiante como las jornadas previas: las temperaturas rondaron entre 21 y 30 grados.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el jueves sería una jornada con cielo parcialmente nublado, y todavía altas temperaturas, de entre 22 grados de mínima y todavía 30 de máxima.
Cuándo llegan las lluvias al AMBA y qué pasa con el calor
El organismo nacional continúa sin prever lluvias para el resto de la semana ni el finde. Así, indica que el viernes tendría cielo mayormente nublado, con un leve descenso térmico, ya que las marcas rondarían entre 23 y 29 grados.
Sin embargo, se afianza el pronóstico de Meteored para Buenos Aires, que mantiene sus probabilidades de lluvia débil, que ahora serían entre las 9 y las 16 horas de este viernes 30 de enero.
Para el fin de semana, el SMN anticipa un sábado con cielo mayormente nublado pero buenas condiciones del clima; junto a temperaturas que oscilarán entre 20 y 30 grados.
El domingo en el AMBA tendría condiciones casi idénticas a la jornada previa, con cielo todavía mayormente nublado, y temperaturas que se esperan de entre 21 grados de mínima y 31 de máxima.
Para el organismo nacional, el calor volvería a sentirse en aumento en la nueva semana. Todavía con cielo mayormente nublado, el lunes tendría temperaturas de entre 23 y 31 grados, mientras que el martes subiría a 24 la mínima y 33 la máxima.
