El descargo de Santi Maratea por su fallido negocio de trajes de baño: "A algunos les llegaron y a otros no"

Luego, agregó: "Entonces, fabriqué el mínimo y el resto lo puse a la venta. A algunos les llegaron y a otros no".

Para contextualizar lo sucedido, el influencer relató un hecho inesperado que complicó la entrega de los pedidos. "Al día siguiente de sacar los trajes de baño, robaron la fábrica. El dueño me dijo que le tuviera paciencia para despacharlos porque estaba con ese problema", explicó.

Más adelante, detalló cómo comenzó a tomar conocimiento de los inconvenientes: "A las tres semanas me llegaron tres mensajes de personas distinas dicéndome que no les había llegado el traje de baño. Yo le pasé los mensajes al dueño de la fábrica, me dijo que se encargaba, pero seguro con los quilombos que tenía, no pudo".

En ese marco, Maratea aseguró que intentó resolver el conflicto de manera directa con los compradores afectados. "A una de esas personas le hablé y le dije que le devolvía la plata, de mi bolsillo, para resolverlo. Yo no me llevo ganancia de la venta de los trajes de baño, pero no pasa nada", expresó.

Además, explicó que no logró comunicarse con las otras dos personas que habían manifestado inconvenientes debido a la imposibilidad de recuperar los mensajes, por lo que pidió que vuelvan a contactarlo para poder solucionar la situación.

Para cerrar, Santi Maratea reforzó su intención de hacerse cargo de los reclamos pendientes y precisó: "Se vendieron 25 trajes de baño nada más y hay 15 que verifique que fueron entregados, de los 10 restantes no sé cuántos faltaron entregar pero si ya hice dos devoluciones, así que como mucho habrían ocho personas que pueden no haber recibido los suyos, que me contacten por favor si leen esto yo no tengo forma de saber quiénes son solo tengo los número de orden o transferencia".