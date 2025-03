Yuyito González demandará a periodistas y conductores: quiénes están en la lista

Acto seguido, puso al aire el audio de la novia del primer mandatario: "Sinceramente, no hago foco en las críticas, no sé de qué se tratarán, no tengo la menor idea, pero sí este año tomé la decisión de manejarme con un abogado prestigioso, que se va a ocupar de todas estas críticas injustas a las que me vienen sometiendo con acoso desde hace un año, lamentablemente, lo tengo que cursar por otro lado", reveló Yuyito.

En esa dirección, De Brito explicó: "Una mina súper tranquila, que no entraba en conflicto, mirá que tiene historias para contar y entrar en conflicto, pero obviamente su romance con Milei es parte de eso, también, ¿no? Esa parte ella lo entiende. Ahora, sí siente que hay gente que se pasa, en el afán de opinar, de llamar la atención, de tener tres suscriptores más o medio puntito más (de rating) se van un poco de mambo".

Lo cierto es que, tal y como mencionó el conductor, el vínculo amoroso entre Javier Milei y Yuyito ha traído suficiente controversia y los ha puesto en el ojo de la tormenta en varias oportunidades. En ese sentido, la conductora decidió iniciar acciones contra quienes la insulten o digan mentiras en su contra.

javier milei yuyito gonzalez "Ahora, con mi amor antes de su viaje a Estados Unidos. Te amo, cielo”, escribió muy enamorada

Quiénes están en la mira de Yuyito González

Si bien aún no trascendieron los nombres de los conductores, panelistas y periodistas que serían demandados por la exvedette, lo cierto es que se cree que podría apuntar hacia comunicadores opositores al gobierno de Javier Milei que son quienes más la critican.