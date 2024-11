Yuyito González habló tras su cruce con Yanina Latorre: "Las fuerzas del cielo operan"

"Es cierto que uno a veces dice alguna cosita que es desubicado, pero es alguna cosita alguna vez. Y yo me doy cuenta de que cualquier cosita que yo diga acá genera una trascendencia que suma, sirve. Hoy, este año particularmente", siguió.

"Si es porque soy la novia del Presidente, puede ser. Si es porque tengo un programa exitoso, puede ser. Si es porque tengo 40 años de carrera, puede ser. Todo puede ser. La cuestión es que no me pregunten cosas que generen cosas de mala onda. Para mí está terminado el tema de los que me critican. Fin", agregó.

Qué dijo Yuyito González tras su cruce con Yanina Latorre

Acto seguido, la conductora entró en el tema de Latorre sin nombrarla. "Si alguien se ofendió le pido disculpas. Yo no soy de decir cosas feas, más bien las evito. Y a veces me sale una cosita que sin darme cuenta puede herir a alguien", expresó.

"No soy enemiga de nadie, no estoy peleada con nadie. Si te ofendiste querida, te pido disculpas, mi amor. No era la intención. Ya sabés que te hablo. No te nombro porque no quiero decir nombres. Besos para todos, solamente amor y los bendigo. Hermosa mía, si te ofendiste, te bendigo", expresó.

Por último, la conductora pidió que no se metan con la familia, ya que Latorre también trató de "cornuda" a su hija, Brenda Di Aloy: "No se metan con la familia porque yo con la familia no me meto. Ahí estarían derrapando mal. Yo no puedo hacer nada, pero las fuerzas del cielo operan".