Yuyito González volvió a su programa: el papelón de Rosina Beltrán

“Dije que me iba a desquitar de todas las maldades que me han dicho durante el verano, pero no. Hoy estoy con ondas de amor y paz. No quiero que queden dudas. Le quiero mandar un beso a mi amor (por Javier Milei). Le quiero dedicar el programa a mis hijos hermosos, a mi nieta, a mi yerno y, a mi amor”, expresó.

Y continuó con su dedicatoria muy enamorada: “Javier, que te amo, que estamos juntos y dentro de poco vamos a cumplir un año de relación. Un milagro, una cosa hermosa, una relación que voy construyendo con un hombre maravilloso que Dios puso en mi camino y que lo agradezco".

"Siempre están las críticas pero no quiero hablar", sostuvo antes de presentar a su equipo.

El papelón de Rosina Beltrán en el programa de Yuyito González

rosina Beltrán

La ex Gran Hermano se sumó al panel de “Empezar el día” junto a Lucas Bertero y Facundo Ventura, pero no tuvo un buen comienzo.

Uno de los temas que tocaron en el ciclo fue el caso de Morena Rial, que fue excarcelada, pero tiene varias dificultades que resolver en la Justicia. “Ella dijo que está siguiendo la terapia intensiva, también está siguiendo todo lo impuesto por la Justicia con el tema de la excarcelación”, explicó la ex participante de Gran Hermano.

“Está siguiendo la terapia psicológica, digamos”, la corrigió Yuyito, rápidamente.

"Supuestamente sí", cerró Beltran antes de que sus compañeros la interrumpieran después del papelón.