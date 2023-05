Zaira Nara reveló un secreto sobre su relación con Wanda

Qué dijo Zaira Nara sobre su relación con Wanda

zaira nara

Y luego detalló que esa característica suya se da "en el sentido que Wanda es todo lo que se ve, no hay sorpresas con ella. Yo como que tengo mi carácter, soy leonina, pero sólo sale con dos personas: ella y mi mamá. Nadie más conoce ese carácter de leonina que me saca", dijo.

Y añadió, "de hecho tengo amigas que me dicen que tengo sangre de pato y me preguntan como hago para no saltar, no responder. Yo soy como muy light, no me enojo".

"Me duele quizá, soy más de deprimirme, pero me podés hacer algo hoy, y yo mañana me olvidé. Me parece que las cosas van por otro lado", cerró.