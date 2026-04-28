Deshielo claro entre Zaira Nara y Paula Chaves: hubo reencuentro y señales de reconciliación

Por ahora no hay señales de una amistad plenamente reconstruida, pero sí de algo que hasta hace poco parecía imposible: contacto directo, buena predisposición y un clima mucho menos tenso. Más que una reconciliación definitiva, lo que se empieza a ver es un proceso. Y en ese camino, este reencuentro marca un punto de partida claro para intentar recomponer una relación que durante años estuvo completamente congelada.