Deshielo claro entre Zaira Nara y Paula Chaves: hubo reencuentro y señales de reconciliación
Tras años de distancia, las modelos se cruzaron, hablaron a solas y dieron un primer paso para recomponer el vínculo.
Después de años de distancia, Zaira Nara y Paula Chaves empezaron a bajar la intensidad de un vínculo que supo ser muy cercano. Sin anuncio rimbombante ni foto para las redes, el acercamiento se dio de manera silenciosa, pero con gestos concretos que marcan un cambio de etapa.
El primer movimiento llegó en un contexto sensible. Mientras Paula atravesaba un momento personal difícil por la pérdida de su mascota, Zaira tuvo un gesto que no pasó desapercibido: aceptó reemplazarla en un evento. Esa decisión, lejos de lo estrictamente laboral, funcionó como un puente inesperado que ayudó a aflojar tensiones acumuladas.
Días después se produjo lo más importante: un cruce casual en un local que terminó en charla cara a cara. Sin intermediarios ni exposición, ambas pudieron hablar a solas y recomponer, al menos en parte, el diálogo que llevaba tiempo cortado.
Desde el entorno de Zaira dejaron trascender que el encuentro fue “lindo” y que todavía existe cariño entre las dos. Del lado de Paula, más reservada, eligieron una frase breve pero contundente: “está todo bien”. Sin dar detalles, la modelo dejó entrever que el conflicto quedó, al menos, en pausa.
Por ahora no hay señales de una amistad plenamente reconstruida, pero sí de algo que hasta hace poco parecía imposible: contacto directo, buena predisposición y un clima mucho menos tenso. Más que una reconciliación definitiva, lo que se empieza a ver es un proceso. Y en ese camino, este reencuentro marca un punto de partida claro para intentar recomponer una relación que durante años estuvo completamente congelada.
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