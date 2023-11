Se conoció el motivo por el que Diego Forlán y Zaira Nara no se besaban en público

zaira y forlan.jpg

Corría el 2010, luego del Mundial de Sudáfrica, el uruguayo llegó a la Argentina para acompañar a su novia a "La Cocina del Show", donde Mariano Iúdica le preguntó si hubiera sido tan tierno con ella al igual que Iker Casillas y Sara Carbonero en la consagración de la selección española.

“No sé, qué difícil... Por suerte no me pasó, porque Zaira no es periodista deportiva. Ella es modelo, bailarina y conductora. Por eso, como no me la voy a cruzar en una cancha de fútbol, no me detengo a pensar en ello”, respondió el uruguayo.

Al finalizar el programa, Zaira coronó la visita de su pareja besándose por primera y única vez en público dejando en claro: “Nosotros no nos besamos en público. Esta fue una excepción”. Sus palabras despertaron sospechas de un romance arreglado, aunque la postura de ambos, en realidad, habría sido por timidez.

Por qué Zaira Nara no se casó con Diego Forlán

Gentileza revista Caras

El final abrupto del romance entre Zaira y Forlán siempre fue un misterio pero Luis Ventura reveló el verdadero motivo que desencadenó el escándalo. Tiempo atrás, en Polémica en el bar, recordó una engorrosa situación que la pareja vivió en el Aeropuerto de Ezeiza tras regresar de un viaje en el exterior. “Hubo un incidente aduanero con siete motores de lancha desarmados. A mí me lo contó Forlán, almorzando con él y con el papá. El tema es que los motores no eran para ella, eran para el viejo”, haciendo referencia a Andrés Nara.

En ese momento al uruguayo le pidieron pagar una suma cercana a los 35 mil dólares por lo que llevaba en su valija. Indignado, Forlán le preguntó a su Zaira para quién era todo eso y ella respondió: “Es para mi papá”.

Mariano Iúdica, que en pleno romance trabajaba junto a Zaira Nara, contó que la modelo se ofendió cuando Forlán le puso sobre la mesa un convenio para que firmara. Ella se negó y dio por finalizado el vínculo. Días después escribió “Menos mal que no me casé” en la red del pajarito.