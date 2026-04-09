Zendaya y Robert Pattinson en "The Drama": por qué esta sátira es el emblema del amor actual
La nueva película de Diamond Films es una mordaz crítica que desnuda el amor romántico y hace una crítica a una sociedad que busca nunca ser juzgada.
Los afiches que nos propone una pareja estelar, un vestido de novia, risas y complicidad compartida marcan el ritmo de lo que podría ser una de las películas más emblemáticas del año. Y efectivamente, sin tapujo y sin miedo, puedo afirmarlo.
Pero antes de empezar a hablar sobre el tema, me parece primordial preguntar: la nueva película de Robert Pattinson y Zendaya ¿es una comedia romántica que eligió el paradójico título de “The Drama” para despistar al espectador o un verdadero drama bajo el disfraz de una parodia de la comedia romántica? ¿O una ingeniosa mixtura entre el contexto actual y una historia de amor signada por los miedos y las ansiedades del mundo que nos toca vivir?
La respuesta corta es que el tercer film del director y guionista noruego Kristoffer Borgli es todo eso y mucho más. Es un laberinto emocional que sale a flote, principalmente, gracias al carisma arrollador y la entrega física de sus protagonistas: Zendaya y Robert Pattinson.
Lo que Borgli propone no es el romance edulcorado de Hollywood. Zendaya y Pattinson construyeron aquí una química que trasciende lo romántico para instalarse en el terreno de la amistad profunda. Es esa confianza ciega que uno deposita en la persona con la que decidió pasar el resto de su vida. Sin embargo, The Drama se encarga de dinamitar ese idealismo. La película explora con una crueldad fascinante cómo un secreto, un simple fragmento de verdad omitida, puede reconfigurar por completo la imagen que tenemos del otro, transformando al compañero de vida en un absoluto extraño.
Robert Pattinson entrega aquí, quizás, el mejor papel de su carrera. Su personaje vive en un estado de crisis permanente, una tensión que se respira en cada uno de sus gestos. Es el retrato de un hombre consumido por el estrés y el pánico ante el estrecho que se rompe entre él y su pareja. Pattinson logra que sintamos su angustia como propia, mientras que Zendaya, con una sutileza magistral, no se queda atrás, componiendo a una mujer que es el ancla y, al mismo tiempo, la tormenta de esta historia.
La fotografía y la narración no lineal de Borgli son los elementos que terminan de separar a este film de cualquier otra película romántica convencional. La estructura fragmentada nos obliga a armar el rompecabezas de su relación mientras el suelo se desmorona bajo sus pies. Es una propuesta visualmente inquietante que refleja las neurosis del mundo contemporáneo.
Pero es difícil revelar mucho más sobre la trama sin romper el hechizo. The Drama es de esas películas que es mejor ver sin casi nada de información previa. Hay que dejarse llevar por esa atmósfera gótica-moderna, por el suspenso que genera lo no dicho y por la certeza de que el amor, a veces, no es suficiente para contener la oscuridad de la psiquis humana.
Estamos ante una obra inteligente, dinámica y cargada de una intriga que no suelta al espectador hasta los créditos finales. Borgli logró capturar el zeitgeist de una generación que vive entre el deseo de conexión absoluta y el miedo paralizante a ser realmente conocidos. The Drama es, en última instancia, un espejo incómodo pero necesario. Es un halago a la inteligencia del público y una confirmación de que Zendaya y Pattinson son los mejores actores de su generación. Vayan al cine, pero prepárense: este "drama" les va a cambiar la forma de mirar a quien tienen al lado.
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