Zendaya y Robert Pattinson en "The Drama": por qué esta sátira es el emblema del amor actual

La fotografía y la narración no lineal de Borgli son los elementos que terminan de separar a este film de cualquier otra película romántica convencional. La estructura fragmentada nos obliga a armar el rompecabezas de su relación mientras el suelo se desmorona bajo sus pies. Es una propuesta visualmente inquietante que refleja las neurosis del mundo contemporáneo.

the drama

Pero es difícil revelar mucho más sobre la trama sin romper el hechizo. The Drama es de esas películas que es mejor ver sin casi nada de información previa. Hay que dejarse llevar por esa atmósfera gótica-moderna, por el suspenso que genera lo no dicho y por la certeza de que el amor, a veces, no es suficiente para contener la oscuridad de la psiquis humana.

Estamos ante una obra inteligente, dinámica y cargada de una intriga que no suelta al espectador hasta los créditos finales. Borgli logró capturar el zeitgeist de una generación que vive entre el deseo de conexión absoluta y el miedo paralizante a ser realmente conocidos. The Drama es, en última instancia, un espejo incómodo pero necesario. Es un halago a la inteligencia del público y una confirmación de que Zendaya y Pattinson son los mejores actores de su generación. Vayan al cine, pero prepárense: este "drama" les va a cambiar la forma de mirar a quien tienen al lado.