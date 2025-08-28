Zulemita Menem se distancia de Carlos Nair en la disputa por la herencia

Zulemita también aprovechó para marcar la historia personal de su hermano, recordando sus problemas con las adicciones y cuestionando la motivación de la demanda: “Todos sabemos que Carlos tiene problema de adicciones. No tengo ni idea por qué inicia esta causa contra mí”. En ese marco, la hija del exmandatario defendió su conducta a lo largo de los años y reafirmó que no tiene motivos para arrepentirse: “Ustedes saben y tienen archivos de cómo me comporté con él”, dijo, haciendo referencia a la relación que mantuvieron antes de que estallara el conflicto judicial.