Zulemita Menem se distancia de Carlos Nair en la disputa por la herencia

La hija del expresidente aseguró que la causa “está en manos de la Justicia” y que lo único que le importa es mantener la consciencia tranquila.

En medio de la batalla judicial por la herencia de Carlos Saúl Menem, Zulemita Menem rompió el silencio y se refirió a la causa que su hermano Carlos Nair le inició, dejando en claro que prefiere mantener la calma y que la resolución final está en manos de la Justicia.

La hija del expresidente habló en Desayuno Americano y sostuvo que todos los temas vinculados a la herencia “están todos los temas en la Justicia, que determinará las cosas como tengan que ser”. Además, reafirmó su postura sobre la disputa familiar y el vínculo con su hermano: “Lo único que me interesa es tener la consciencia tranquila”, aseguró, subrayando que siempre mantuvo un trato correcto con Carlos Nair a pesar de las diferencias.

Zulemita también aprovechó para marcar la historia personal de su hermano, recordando sus problemas con las adicciones y cuestionando la motivación de la demanda: “Todos sabemos que Carlos tiene problema de adicciones. No tengo ni idea por qué inicia esta causa contra mí”. En ese marco, la hija del exmandatario defendió su conducta a lo largo de los años y reafirmó que no tiene motivos para arrepentirse: “Ustedes saben y tienen archivos de cómo me comporté con él”, dijo, haciendo referencia a la relación que mantuvieron antes de que estallara el conflicto judicial.

Por último, Zulemita se mostró tajante sobre cómo se resolverá la disputa: “Yo no tengo nada que acordar con nadie, lo que le corresponde le corresponderá y lo que no, no. Es simple”. Con estas declaraciones, la interna familiar entre Zulemita y Carlos Nair vuelve a quedar expuesta, ahora con los tribunales como escenario principal, dejando en evidencia que el conflicto por la herencia de su padre sigue lejos de cerrarse y continúa siendo un tema de interés público y mediático.

