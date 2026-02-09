Estudiantes vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV

Riestra llega a La Plata luego de imponerse 1-0 ante Deportivo Maipú el pasado jueves, por los 32vos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda. El triunfo significó un esfuerzo extra en el calendario, ya que el Malevo tendrá pocos días de descanso. En el Torneo Apertura, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez todavía no ganó. Suma apenas un punto producto del empate 1-1 frente a Barracas Central y acumula derrotas por 1-0 ante Boca y Defensa y Justicia, por lo que buscará dar el golpe en UNO.