Estudiantes vs. Deportivo Riestra, por el Torneo Apertura: horario, formaciones y TV
Ambos equipos juegan en La Plata por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026: horario, transmisión en vivo y probables formaciones.
Estudiantes de La Plata recibirá a Deportivo Riestra este lunes a partir de las 19:15 en el Estadio UNO-Jorge Luis Hirschi, en el cierre de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro será televisado en vivo por ESPN Premium y marcará el reencuentro del Pincha con su público en La Plata.
El equipo dirigido por Eduardo Domínguez llega tras igualar 0-0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en un partido condicionado por la expulsión de Santiago Núñez, que dejó a Estudiantes con diez jugadores durante más de 65 minutos. Antes del empate en Varela, el Pincha había logrado una valiosa victoria como local frente a Boca por 2-1 y luego igualó 1-1 en su visita a Independiente. Con ese recorrido, el equipo platense intentará hacerse fuerte en casa para seguir sumando en el Apertura.
En la previa del encuentro, Domínguez sigue de cerca la situación de Edwuin Cetré. Boca realizó una oferta de $4.000.000 de dólares por el 50% de la ficha del delantero colombiano, quien recientemente estuvo cerca de ser transferido a Athletico Paranaense, pase que finalmente se cayó tras no superar la revisión médica.
Riestra llega a La Plata luego de imponerse 1-0 ante Deportivo Maipú el pasado jueves, por los 32vos de final de la Copa Argentina, resultado que le permitió avanzar a la siguiente ronda. El triunfo significó un esfuerzo extra en el calendario, ya que el Malevo tendrá pocos días de descanso. En el Torneo Apertura, el conjunto dirigido por Gustavo Benítez todavía no ganó. Suma apenas un punto producto del empate 1-1 frente a Barracas Central y acumula derrotas por 1-0 ante Boca y Defensa y Justicia, por lo que buscará dar el golpe en UNO.
Probables formaciones de Estudiantes vs. Deportivo Riestra
- Estudiantes: Fabricio Iacovich o Fernando Muslera; Eric Meza, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Gastón Benedetti; Gabriel Neves, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Tiago Palacios, Guido Carrillo o Adolfo Gaich y Joaquín Tobio Burgos. DT: Eduardo Domínguez.
- Deportivo Riestra: Iván López; Juan Cruz Randazzo, Nicolás Caro Torres, Facundo Miño, Rodrigo Sayavedra, Pedro Ramírez; Mateo Ramírez, Ángel Stringa, Nicolás Watson; Ramón González Herrero y Nicolás Benegas. DT: Gustavo Benítez.
Otros datos del partido
- Hora: 19:15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Facundo Tello
- VAR: Silvio Trucco
- Estadio: UNO-Jorge Luis Hirschi
